Борьба с глобальным потеплением: зачем ученые и стартаперы хотят наполнить воздух серой

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С каждым годом лето становится жарче предыдущего, а зима и весна бьют температурные рекорды. Климатические зоны смещаются, что влияет даже на такие вещи, как кофе, который подорожал из-за засухи в Южной Америке.

Человечество ищет пути решения проблемы изменения климата – переход на возобновляемую энергетику, возвращение к атомной, переход на электромобили и тому подобное. Но все они не дают быстрого результата.

Радикальный план предлагали ученые из Гарвардского университета США – запустить в атмосферу частицы, отражающие солнечный свет, таким образом снизив температуру. Однако в результате от проекта отказались. 24 Канал рассказывает все, что известно о замысле ученых.

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Что задумали ученые и кто им помешал в эксперименте

Ученые из Гарварда запустили проект под названием SCoPEx (Stratospheric Controlled Perturbation Experiment – эксперимент стратосферных управляемых возмущений) в 2017 году. Целью была проверка и понимание теории о том, что запуск в атмосферу отражающих частиц снизит ее температуру. Такой эксперимент относится к направлению солнечной геоинженерии.

Опыт планировали провести на открытом воздухе – ученые собирались выпустить аэрозоль из воздушного шара, а затем провести его через шлейф частиц для измерений. Цель опыта заключалась в том, чтобы провести наблюдение за взаимодействием частиц и окружающей средой. После этого ученые планировали создать более точные компьютерные модели.



Гарвардский университет / Фото Harvard University

Испытательный запуск без выбросов аэрозоля должны были провести в 2021 году в Швеции, однако этого так и не произошло. Эксперимент отменили из-за протестов лидеров коренного населения – саамов. Консультативный комитет SCoPEx не пришел к согласию, надо ли привлекать саамов к обсуждению последствий проекта, ведь во время испытательного полета ничего не должно было выбрасываться.

Кто такие саамы Шведские саамы – одно из этнических меньшинств Швеции. Народ, представлен в стране численностью 17 000 – 20 000 человек, проживает в основном на территории ленов (административно-территориальная единица в Швеции) Норрботтен и Вестерботтен. Саамы имеют Саамский совет и орган культурного самоуправления – Саамский парламент, а также несколько собственных языков.

В чем проблема распыления частиц в атмосфере

Реакция Саамского совета была мощной – ее члены обратились с жестким письмом в консультативный комитет SCoPEx с требованием отменить тестовый полет. Письмо также подписали местные организации Greenpeace и Friends of the Earth.

По нашему мнению, солнечная геоинженерия с использованием отражающих частиц – является технологией, которая влечет за собой риски катастрофических последствий... Поэтому нет никаких приемлемых причин для разрешения на проведение проекта SCoPEx в Швеции или в другом месте,

– говорится в письме Саамского совета.

Что такое солнечная геоинженерия Из-за дисбаланса, вызванного парниковым эффектом, Земля получает больше тепла, чем отдает в космос. Увеличение планетарного альбедо (способности отражать свет) на 1% сможет ликвидировать большую часть последствий глобального потепления, а увеличение альбедо на 2% полностью уберет последствия потепления от удвоения концентрации углекислого газа в атмосфере.



Распыление отражающих частиц в атмосфере – это попытка воспроизвести последствия извержения вулканов, которые вызывают временное похолодание. Диоксид серы, который высвобождается в результате этого процесса, также может привести к кислотным дождям и ухудшить ситуацию с озоновой дырой в Антарктике. Из-за этого, а также из-за возможных неожиданных температурных последствий, некоторые специалисты Из-за дисбаланса, вызванного парниковым эффектом, Земля получает больше тепла, чем отдает в космос. Увеличение планетарного альбедо (способности отражать свет) на 1% сможет ликвидировать большую часть последствий глобального потепления, а увеличение альбедо на 2% полностью уберет последствия потепления от удвоения концентрации углекислого газа в атмосфере.Распыление отражающих частиц в атмосфере – это попытка воспроизвести последствия извержения вулканов, которые вызывают временное похолодание. Диоксид серы, который высвобождается в результате этого процесса, также может привести к кислотным дождям и ухудшить ситуацию с озоновой дырой в Антарктике. Из-за этого, а также из-за возможных неожиданных температурных последствий, некоторые специалисты считают солнечную геоинженерию неприемлемым способом исправления климатического кризиса.

Однако письмо имело результат – после него консультативный комитет SCoPEx рекомендовал отменить тестовый полет в Швеции. В 2023 году Гарвардский университет сообщил о приостановке проекта, а в марте 2024 года полностью отменил его.

Я благодарен за выводы консультативного комитета SCoPEx. Их вдумчивый анализ является ценным для научного сообщества, поскольку он рассматривает важные вопросы управления,

– отметил The Verge Фрэнк Койч, который был главным исследователем SCoPEx.

Решение этической проблемы изменений климата и борьбы с ними требует более широкого привлечения общества. Ведь нельзя проводить масштабные эксперименты с планетой, не сообщив об этом людям.

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Саамский совет / Фото The Saami Council, X

Одним из основных выводов, который следует из истории со SCoPEx, является то, что привлечение общественности необходимо, даже если вы не думаете, что влияние эксперимента будет конкретным образом ощутимым в реальном времени. Эта проблема имеет большие последствия и заметное значение для многих людей,

– приводит The Verge слова Сикины Джинны, профессора экологических исследований Калифорнийского университета в Санта-Крус.

Какие еще есть эксперименты

В научно-фантастическом сериале "Экстраполяции", вышедшем на Apple TV+ в марте 2023 года, показаны последствия солнечной геоинженерии. После распыления отражающих частиц с самолетов климатический кризис еще более ухудшился – всю планету накрывают цунами и ливни, а глобальное потепление не остановилось.

Впервые идею с отражающими частицами озвучили в США в 1965 году, во время правления президента Линдона Б. Джонсона. Тогда президентский научный консультативный комитет представил план по восстановлению качества окружающей среды. В нем ученые предупредили о катастрофических последствиях выбросов углекислого газа из ископаемого топлива и предложили повышение альбедо Земли для того, чтобы справиться с потеплением.

Солнечную геоинженерию вспоминали каждое десятилетие – в СССР, где в 1970-х предлагали распылять серу из самолетов, и в США. В XXI веке за теорию взялись и исследователи из Кремниевой долины. В прошлом году геоинженерный стартап Make Sunsets, состоящий из двух человек, запустил из штата Невада три воздушных шара с отражающими частицами. Хотя стартаперы говорили, что получили разрешения от американского авиационного регулятора FAA и местных властей, чиновники утверждают, что не давали зеленого света на полеты.

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Люк Айземан и Эндрю Сонг, партнеры по Make Sunsets, до этого запустили воздушные шары из мексиканской Нижней Калифорнии, возмутив чиновников, которые пообещали запретить геоинженерные эксперименты в стране. Работа Айземана и Сонга похожа на любительскую – как описывал Time в феврале 2023-го, в гостиничном номере в Неваде они собрали агрегат с помощью приобретенных в гипермаркете компонентов. В качестве газа с отражающими частицами использовали сожженный фунгицид на основе серы. Следующим экспериментом было сжигание фунгицида на гриле на открытом паркинге – газ, образовавшийся в результате, улавливали в пакеты для мусора, а дальше "паковали" в воздушные шары и запускали их.



Люк Айземан и Эндрю Сонг / Фото Balazs Gardi, Time

Запущенные с диоксидом серы шары, по словам Айземана, имеют такую миссию: "Поднимается, взрывается, биологически разлагается, спасает мир". В статье в блоге Make Sunsets Сонг называет свою деятельность "секретным оружием для борьбы с глобальным потеплением".

Серные аэрозоли могут оставаться в стратосфере в течение нескольких лет, постоянно отражая солнечный свет и создавая охлаждающий эффект. Масштаб и продолжительность этого эффекта охлаждения зависят от количества впрыскиваемых аэрозолей, их размера и распределения в стратосфере,

– говорится в статье.

Стартапер обещает такие положительные последствия, как:

снижение глобальной температуры;

смягчение экстремальных погодных явлений;

повышение урожайности сельского хозяйства, поддержка продовольственной безопасности и глобальной экономики.

Упоминаются и риски, такие как разрушение озонового слоя и непредсказуемые последствия для погодных условий. Сонг просто утверждает, что, продолжая исследовать и развивать эту технологию, стартап найдет способы смягчить или даже устранить эти риски.

В то же время эксперименты Make Sunsets имеют настолько малое влияние, что они вряд ли будут иметь негативные последствия для природы. Емкость одного воздушного шара – менее 10 граммов диоксида серы. По сравнению с этим, в 2021 году США выбросили в атмосферу около 1,8 миллиона тонн диоксида серы – в основном из-за сжигания ископаемого топлива.

Кроме природных рисков, подытожить можно еще и другие противоречивые вопросы солнечной геоинженерии. Если такой большой проект, как SCoPEx, столкнулся с непониманием местной общины, то Make Sunsets проводит свои опыты вообще без привлечения общественности. Это уже осудили климатические активисты из организации Silver Lining, назвав опыты Make Sunsets необдуманными, необоснованными и мошенническими. Также администрация президента США пока что прохладно оценивает солнечную геоинженерию как метод борьбы с потеплением.