Google тихо удалил со своего сайта обещание не использовать ИИ для разработки оружия

Когда Google запускал свои системы искусственного интеллекта, он пообещал не использовать их для оружия, вероятно, понимая беспокойство общественности относительно возможного выхода ИИ из-под контроля. Однако в начале этой недели журналисты заметили, что соответствующий пункт исчез с сайта компании.

Что известно

Первым это изменение заметило издание Bloomberg. Его журналисты говорят, что корпорация обновила свою публичную страницу с принципами ИИ, удалив раздел, в котором говорилось о конкретных способах использования искусственного интеллекта, к которым Google обещает не прибегать, сообщает 24 Канал. Это может означать, что компания готовится к сотрудничеству с американскими производителями оружия.

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Как отмечает Bloomberg, еще на прошлой неделе соответствующий раздел был на месте, но сейчас его уже нет. На просьбу прокомментировать ситуацию компания указывает на новую публикацию в блоге, посвященную "ответственному ИИ". В нем, в частности, отмечается: "Мы считаем, что компании, правительства и организации, которые разделяют эти ценности, должны работать вместе над созданием ИИ, который защищает людей, способствует глобальному росту и поддерживает национальную безопасность".

Это весьма размытая формулировка, которая не затрагивает вопрос оружия прямо. Понятие "национальная безопасность" может включать целый ряд пунктов, в том числе и разработку оружия. Однако, что именно это означает, мы, вероятно, узнаем позже, если компания объявит о первых контрактах с производителями оружия.

В обновленных принципах Google по ИИ отмечается, что компания будет работать над тем, чтобы "смягчить непреднамеренные или вредные последствия и избежать несправедливой предвзятости", а также привести свою деятельность в соответствие с "общепринятыми принципами международного права и прав человека".

В последние годы контракты Google на предоставление облачных сервисов американским и израильским военным вызвали внутренние протесты со стороны сотрудников компании и даже увольнения. Компания утверждает, что ее ИИ не используется для нанесения вреда людям, однако руководитель отдела ИИ Пентагона недавно заявил, что некоторые модели ИИ компании ускоряют "цепочку убийств", имея в виду, что искусственный интеллект помогает лучше и быстрее выявлять опасность, определять цели и анализировать потребность в применении силы.

OpenAI также уже отказалась от своих аналогичных обещаний. Она, например, не только заключила соглашение с производителем оружия Anduril, но и будет поставлять свой ИИ ученым, работающим над ядерными исследованиями.

Такие кардинальные изменения происходят именно сейчас не случайно. Вероятно, главной их причиной является приход Дональда Трампа и Илона Маска к власти в США. Новый президент более снисходительно относится к ИИ и планирует уменьшить давление на разработчиков, чтобы сохранить лидерство США в этой сфере, тогда как демократы внедряли многочисленные ограничения и запреты, чтобы не допустить неконтролируемого и опасного развития технологии.