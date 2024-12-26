Google готова на все, чтобы оставить Chrome: компания хочет пойти на сделку с Apple и Минюстом США

После громкого антимонопольного решения, Google предложил ограниченный набор изменений в своем поисковом бизнесе, чтобы избежать более суровых наказаний, таких как потеря контроля над браузером Chrome или платформой Android.

Google пытается противостоять радикальным мерам Минюста США после того, как компанию признали виновной в незаконной монополизации рынка поиска в Интернете, сообщает 24 Канал.

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Как планируют ограничить Google

Предложения Минюста включают продажу браузера Chrome, синдицирование результатов поиска и расторжение эксклюзивных соглашений с такими компаниями, как Apple. Кроме того, Минюст оставил открытой возможность требовать от Google продать свою операционную систему Android.

Кроме того, Минюст призвал к десятилетнему ограничению для Google, которое, по мнению ведомства, поможет перезагрузить конкурентную среду. Минюст подчеркивает, что такой срок необходим для ограничения укоренившейся рыночной власти Google и содействия честной конкуренции.

Реакция поисковика

В ответ Google предложил более сдержанный план, который сосредотачивается на соглашениях с Apple и производителями Android. Ключевое предложение технологического гиганта предусматривает запрет эксклюзивных соглашений на размещение в поиске по умолчанию – но только на три года, а не на десять, как предлагал Минюст.

Google пытается заверить, что более длительный срок подавит инновации в поисковой индустрии, которая быстро развивается, указывая на недавние темпы прогресса как доказательство.

Согласно предложению компании:

Google разорвет многомиллиардное соглашение с Apple о поиске, запретив сделки, которые делают Google поисковой системой по умолчанию для фирменных функций Apple, таких как Siri и Spotlight, если только Apple не будет разрешено ежегодно выбирать другую поисковую систему.

Производителям телефонов, использующих Android, больше не нужно будет включать Google Search или выключать конкурирующие поисковые системы, чтобы получить доступ к другим приложениям Google.

Разработчики браузеров, такие как Mozilla, получат больше свободы в установке конкурирующих поисковых систем по умолчанию.

Google также пытается устранить беспокойство относительно новых инструментов и чат-ботов на основе искусственного интеллекта, согласившись не требовать от производителей телефонов предварительно устанавливать мобильного приложения Gemini Assistant в обмен на доступ к другим своим продуктам.

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Если предложенные Google меры будут приняты, компания сможет избежать значительных структурных изменений, которые пытается протолкнуть Минюст, сохранив контроль над своим браузером Chrome и избежав угрозы продажи платформы Android. Однако судьба этих предложений сейчас находится в руках суда, поскольку антимонопольная борьба продолжается.