Вашего согласия не спрашивают: Google Chrome ворует 4 гигабайта памяти на установку нового приложения

Пользователи Google Chrome столкнулись с неожиданной проблемой – внезапным исчезновением свободного места на накопителях. Причиной стал скрытый файл, который появляется в системных директориях без всякого предупреждения или запроса на подтверждение операции.

Куда исчезают гигабайты?

В последнее время владельцы компьютеров начали замечать, что Google Chrome стал потреблять значительно больше дискового пространства, чем обычно. Согласно отчету Neowin, в системных папках браузера обнаружили массивный файл под названием weight.bin, размер которого составляет около 4 гигабайт. Это открытие вызвало волну возмущения в технологическом сообществе, ведь загрузка происходила без ведома владельцев устройств.

Смотрите также Google наконец добавляет вертикальные вкладки в свой браузер Chrome

Как оказалось, этот файл является частью Gemini Nano – наименьшей версии семейства моделей искусственного интеллекта от Google. Компания интегрирует эти инструменты непосредственно в браузер для работы таких функций, как помощь в написании текстов, автоматическое заполнение форм, создание коротких переводов страниц, распознавание фишинговых атак и интеллектуальное группирование вкладок.

Основной аргумент Google заключается в том, что локальное развертывание модели позволяет обрабатывать данные непосредственно на устройстве, что теоретически лучше для приватности, поскольку запросы не отправляются на облачные серверы, сообщает Tom's Guide.

Однако цена такой приватности для многих пользователей оказалась слишком высокой. Эксперт по безопасности Александер Ханфф, известный в сети как That Privacy Guy, остро раскритиковал такие действия корпорации.

Google Chrome проникает в машины пользователей и записывает на диск 4-гигабайтный файл локальной модели ИИ, не спрашивая об этом,

– прокомментировал Ханфф.

Он добавил, что "в настройках Chrome нет ни одного флажка", который бы позволил не загружать модель ИИ на 4 гигабайта. Особенно критической ситуация является для владельцев ноутбуков с накопителями объемом 128 – 256 гигабайт, где 4 гигабайта – это существенная доля памяти, сравнимая с размером полнометражного фильма.

Можно ли это удалить?

Попытки пользователей самостоятельно освободить место часто заканчиваются неудачей. Если просто удалить файл weight.bin, браузер может расценить это как ошибку системы и автоматически загрузить его снова при следующем запуске, пишет news9live.

Это свидетельствует о том, что установка намеренно устойчива. Чтобы найти этот файл на Windows, нужно активировать отображение скрытых папок и перейти по пути: C:\Users[имя пользователя]\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\OptGuide\OnDeviceModel.

Для того, чтобы окончательно избавиться от модели, пользователям приходится прибегать к сложным манипуляциям. Один из способов – это отключение экспериментальных настроек по адресу chrome://flags, где нужно найти и деактивировать пункты "Enables Optimization Guide On Device" и "Prompt API".

Для пользователей Windows иногда требуется даже редактирование реестра, что является сложной задачей для рядового владельца ПК и часто требует особых навыков. Джанет Гаррисон, обозреватель обозреватель Startup Fortune, отмечает, что система обновлений компонентов Chrome, которая создавалась для патчей безопасности, теперь используется для развертывания тяжелых функций ИИ, что является сомнительным расширением ее назначения.

Масштабы влияния

Кроме проблем с памятью, эксперты указывают на огромный энергетический след этой инициативы. Учитывая, что Chrome имеет около 3,5 миллиарда активных пользователей, загрузки 4-гигабайтного файла даже на 10 процентов устройств приведет к передаче 1,4 эксабайтов данных. На каждый переданный гигабайт расходуется примерно 0,06 киловатт-часов электроэнергии. Таким образом, общее потребление электричества для развертывания модели может быть эквивалентным годовому обеспечению энергией десятков тысяч домов.

С юридической точки зрения, действия Google также выглядят сомнительно. В Европейском Союзе действует Директива об электронной приватности (ePrivacy Directive), статья 5 (3) которой прямо запрещает хранение информации на устройстве пользователя без его "предварительного, свободно предоставленного, конкретного, информированного и недвусмысленного согласия". Скрытая установка Gemini Nano нарушает фактически каждый из этих критериев.

Что в итоге

Эта ситуация демонстрирует новый тренд в технологической индустрии: переход к локальным вычислениям ИИ. Хотя это обещает более быстрые ответы и работу в офлайн-режиме, оно одновременно перекладывает расходы на хранение и обработку данных с корпоративных дата-центров на железо обычных пользователей, часто без их ведома.

Смотрите также ChatGPT стал "умнее": теперь он будет помнить о вас больше, а ошибаться меньше

Вам будет интересно узнать: что известно о Gemini Nano

Gemini Nano – это самая компактная модель из семейства искусственного интеллекта Gemini от Google. Семейство Gemini состоит из четырех моделей – Nano, Flash, Pro и Ultra, каждая из которых предназначена для задач возрастающей сложности.

Gemini Nano – это малая языковая модель, которая особенно хорошо справляется с текстовыми задачами: может предлагать ответы в чатах, составлять сообщения и многое другое. Новые версии Gemini Nano являются мультимодальными – то есть они понимают не только текст, но и изображения и аудио, объясняет Android Authority.

Чем особенна версия Gemini Nano

Главное отличие Gemini Nano от других моделей семейства заключается в том, что она работает непосредственно на устройстве. Преимущество Gemini Nano заключается в том, что модель работает на самом устройстве и не отправляет никаких данных на серверы Google.

Более того, Gemini Nano функционирует даже без активного подключения к интернету. Это обеспечивает более высокую скорость ответов и лучшую конфиденциальность, ведь большинство онлайн-платформ ИИ использует данные пользователей для обучения будущих моделей.

С точки зрения технической архитектуры, Gemini Nano запускается через системный сервис Android под названием AICore, который обеспечивает выполнение генеративного ИИ локально, устраняя серверные запросы. Хотя это и убирает сетевую задержку, скорость работы зависит от аппаратного обеспечения конкретного устройства. AICore также изолирует каждый запрос и не сохраняет записей входных данных или результатов после их обработки, чтобы защитить конфиденциальность пользователя, отмечает команда разработчиков на странице Android Developers.

Где применяется Gemini Nano

На практике Gemini Nano используется в целом ряде функций на смартфонах:

Приложение Recorder использует Gemini Nano для создания понятного резюме из разговоров, интервью, презентаций и лекций.

Magic Compose в Google Messages генерирует предложенные ответы на основе последних 20 сообщений в разговоре и предлагает различные стили написания – официальный, возбужденный, непринужденный и даже шекспировский.

Приложение Pixel Screenshots использует Gemini Nano для извлечения и идентификации важной информации из скриншотов, позволяя искать сохраненные рецепты или адреса на обычном языке, как показывает объяснение на сайте Google Store.

Важной сферой применения является также доступность и безопасность. Функция TalkBack для людей с нарушениями зрения получила поддержку Gemini Nano и теперь предоставляет более подробные описания изображений, например, рассказывая об одежде во время онлайн-шопинга. Кроме того, Gemini Nano обеспечивает обнаружение мошенничества во время звонков в реальном времени – телефон может идентифицировать паттерны разговоров, типичные для мошенников, и немедленно оповещать пользователя.

Gemini Nano для разработчиков

Для разработчиков Gemini Nano доступна через ML Kit GenAI APIs. С помощью этих API можно суммировать документы объемом до 3000 слов на английском, уточнять стиль сообщений (официальный или непринужденный), а также генерировать заголовки, метаданные или альтернативные описания изображений. Поскольку все выполняется на устройстве, никакие данные – включая входные запросы и результаты – не покидают устройство и не требуют облачных расходов, отмечает InfoQ.

С выходом Pixel 10 новейшая версия Gemini Nano получила поддержку чипа Tensor G5 – крупнейшего аппаратного обновления от Google – что делает все функции ИИ на устройстве еще быстрее и энергоэффективнее.

Таким образом, Gemini Nano является ключевым элементом стратегии Google в развитии локального ИИ на мобильных устройствах, сочетая конфиденциальность, автономную работу и широкий спектр практических возможностей.