Меньше за те же деньги: Google существенно меняет уровни доступа к своему ИИ Gemini

Компания Google объявила о масштабных изменениях в системе доступа к своим интеллектуальным моделям для личных аккаунтов. Бесплатные пользователи и владельцы базовых подписок отныне столкнутся с существенными ограничениями, тогда как владельцы более дорогих тарифных планов получат новые аналитические возможности.

Эпоха бесплатного ИИ подходит к концу

Новые правила вступят в силу уже 9 октября 2026 года, в первую очередь для всех, кто пользуется сервисом без подписки. Главным изменением станет полная потеря доступа к моделям Flash и Pro, пишет Google в своем блоге.

Отныне базовые пользователи смогут использовать только облегченную версию Flash-Lite, возможности которой, мягко говоря, не впечатляют, по крайней мере, по результатам наших собственных испытаний. Разработчики также разослали специальные уведомления по электронной почте владельцам платных пакетов с подробным графиком внедрения новых правил.

Что изменилось для подписчиков платных тарифов

Изменения коснулись и пользователей с базовой подпиской AI Plus за 4,99 доллара в месяц. Они лишились возможности использовать мощную модель Pro и отныне имеют доступ только к вариантам Flash-Lite и Flash.

В то же время тарифные планы AI Pro за 19,99 долларов в месяц и AI Ultra сохранили доступ ко всем трем типам моделей. Кроме того, для подписчиков AI Pro разработчики открыли функцию Deep Think, которая обеспечивает максимально глубокое параллельное рассуждение для решения сложных задач. Ранее этот инструмент предлагался только в самых дорогих пакетах за 99,99 и 199,99 долларов в месяц.

Обновленная система расчета лимитов и уровни мышления

Разработчики перевели сервис на новую систему расчета использования, где лимиты обновляются каждые 5 часов до достижения недельного предела. Точный расчет расхода зависит от сложности запроса, длины диалога и задействованных функций.

Пользователи без подписки имеют стандартный уровень ограничений, тогда как подписка AI Plus предоставляет двойной запас вычислений. План AI Pro увеличивает этот лимит в 4 раза, а AI Ultra – в 5–20 раз.

Начиная с октября, разработчики также ввели три уровня сложности ответов: низкий, средний и высокий. Повышенная точность позволяет качественнее выполнять задачи, но быстрее исчерпывает выделенный лимит вычислений.

Несмотря на более жесткие ограничения, разработчики готовят к запуску следующее поколение умных моделей Gemini 4 Argon, которое сначала станет доступно для подписчиков тарифа AI Ultra.

Все перейдут на ChatGPT

Все это резко контрастирует с подходом, который не так давно выбрала OpenAI. Она, напротив, изменила условия использования ChatGPT для всех владельцев бесплатных аккаунтов в сторону расширения возможностей, а не их сокращения. Отныне пользователи могут отправлять неограниченное количество текстовых сообщений без подписки. Однако для многих других функций разработчики все же оставили строгие ограничения.

Когда вышла базовая модель GPT-5.6 Luna, она пришла на смену GPT-5.5 Instant. Разработчики создали ее для быстрого выполнения повседневных задач. Для более сложных запросов в сервисе появилась кнопка Think, которая заставляет искусственный интеллект тратить больше времени на размышления.

Пользователям также оставили поиск в интернете, создание изображений и загрузку файлов и фото в личную библиотеку объемом до 500 мегабайт. Голосовой режим работает на упрощенной модели Live-1 mini, а инструменты Codex и Work имеют собственные ограничения из-за настольного приложения.

Где действуют ограничения и как их проверить

Несмотря на отмену ограничений на текстовый чат, разработчики сохранили лимиты на загрузку файлов, создание изображений, Deep Research, голосовой режим и инструменты для программирования. Также для бесплатных профилей уменьшили объем памяти и контекстное окно. Вместо скользящего 5-часового окна подсчета запросов в июле 2026 года ввели единое недельное ограничение, которое можно проверить в настройках в разделе "Использование".

Появление рекламы и платных подписок

В бесплатной версии сервиса появились рекламные объявления под ответами чат-бота, за исключением тем о здоровье и психическом состоянии. Рекламные блоки показываются и в тарифе Go за 8 долларов в месяц.

Для расширенных возможностей компания предлагает подписки Plus за 20 долларов и Pro за 120 долларов в месяц с моделью GPT-5.6 Sol. По умолчанию OpenAI использует данные бесплатных аккаунтов для обучения следующих версий искусственного интеллекта, однако эту опцию можно отключить в настройках конфиденциальности.