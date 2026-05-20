Google нашел способ заставить платить за бесплатные аккаунты G Suite

Google давит на давних пользователей G Suite Legacy, заставляя их платить за бизнес-подписки. Компания утверждает, что они используют свои бесплатные аккаунты в коммерческих целях, иначе угрожает блокировкой.

Как пишет издание Android Authority, ссылаясь на жалобы пользователей, волна возмущения свидетельствует, что компания начала обозначать некоторые персональные аккаунты как коммерческие. Это означает, что для дальнейшего пользования сервисами, такими как Gmail, Drive, Calendar и Meet, необходимо перейти на платные планы Google Workspace.

Что такое G Suite Legacy и почему возникла проблема?

Речь идет о пользователях так называемого G Suite Legacy – старой, бесплатной версии пакета сервисов Google, которая когда-то позволяла любому создать аккаунт с собственным доменным адресом (например, mykhailo@petrenky.com вместо стандартного @gmail.com). Многие использовали эту возможность для семейных или личных нужд, получив обещание, что сервис будет бесплатным навсегда. Теперь это обещание оказалось под угрозой.

Стоит отметить, что это не первая попытка компании монетизировать этих пользователей. В 2022 году Google уже пытался перевести всех пользователей G Suite Legacy на платные планы Workspace, но после значительного общественного резонанса отступил, позволив тем, кто использует аккаунты в личных целях, сохранить бесплатный доступ.



Логотипы сервисов Google / Фото Dhruv Bhutani / Android Authority

Согласно сообщениям, которые начали появляться на форуме поддержки Google и на Reddit, пользователям дают 45 дней на то, чтобы или перейти на платную бизнес-подписку, или обжаловать решение компании. Проблема в том, что процесс апелляции, по словам пострадавших, является крайне непрозрачным. Некоторые жалобы отклоняют автоматически или без каких-либо объяснений, оставляя людей в неопределенности.

Становятся ли бесплатные сервисы Google менее щедрыми?

Похоже, давление на пользователей G Suite Legacy является частью более широкой стратегии Google по изменению условий своих бесплатных предложений. Как пишет издание Униан, компания начала тестировать новое ограничение для новых аккаунтов. Вместо привычных 15 ГБ бесплатного облачного хранилища, некоторые новые пользователи теперь получают только 5 ГБ для Gmail, Google Drive и Google Photos.

Чтобы разблокировать стандартные 15 ГБ, пользователь должен привязать к своей учетной записи номер мобильного телефона. По информации РБК-Украина, в Google объясняют этот шаг стремлением повысить безопасность аккаунтов и улучшить возможности восстановления доступа. В то же время эксперты видят в этом попытку бороться с массовым созданием бесплатных учетных записей, которые часто регистрируют только для получения дополнительного места в облаке.

Сейчас тестирование новой политики зафиксировано преимущественно в странах Африки, и полный список регионов компания не раскрывает. Важно отметить, что для уже зарегистрированных пользователей условия остаются неизменными – их 15 ГБ бесплатного хранилища не исчезнут. Однако этот эксперимент демонстрирует общую тенденцию Google к усилению контроля и, возможно, будущей монетизации своих сервисов.

Эта ситуация является тревожным сигналом для миллионов людей, которые полагаются на "бесплатные" услуги крупных технологических компаний. Действия Google подрывают доверие к долгосрочным обещаниям, ведь многие пользователи годами строили свою цифровую жизнь вокруг этих аккаунтов, сохраняя там личные письма, важные документы и фотографии. Теперь они оказались перед сложным выбором: платить за то, что обещали "бесплатно навсегда", проходить через непонятную процедуру апелляции или рисковать потерей доступа к своим данным.

Этот случай в очередной раз доказывает, что политика компаний может меняться, а бесплатные сервисы не всегда остаются такими навсегда. Это заставляет задуматься о ценности цифровых данных и рисках, связанные с их хранением на платформах, условия использования которых могут быть изменены в одностороннем порядке.

Почему Google усиливает контроль за своими сервисами?

Нынешняя ситуация с G Suite Legacy является частью более широкой стратегии Google, направленной на монетизацию своей базы пользователей и усиление контроля над сервисами. Ранее компания уже прибегала к подобным шагам в других продуктах. Например, YouTube начал активно проверять, все ли участники семейной подписки Premium живут по одному адресу, блокируя доступ нарушителям. Этот шаг, аналогичный политике Netflix, имеет целью превратить пользователей, которые делятся аккаунтами, на новых платных подписчиков.

Компания также не колеблется менять функциональность продуктов, к которой пользователи привыкли годами, если это соответствует ее новой стратегии. Так, Google убрала удобную функцию резервного копирования фото из десктопного приложения Google Drive, заставив пользователей переходить на менее удобные веб-версии или устанавливать отдельные приложения. Это демонстрирует готовность компании жертвовать удобством ради постепенного разделения своих сервисов на отдельные экосистемы.

Проблемы с коммуникацией и внезапные ограничения касаются не только бесплатных пользователей. Даже клиенты с самыми дорогими подписками сталкиваются с непрозрачными действиями компании. Ранее Google без предупреждения ограничила аккаунт пользователя с тарифом Google AI Ultra стоимостью 249 долларов в месяц. Причиной, вероятно, стала интеграция со сторонним сервисом, однако клиент не получил никаких объяснений или оперативной поддержки, что указывает на системные проблемы во взаимодействии Google со своей аудиторией.