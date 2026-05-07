Этого ждали 10 лет: Google наконец-то позволит удалять самый раздражающий элемент Android

В течение длительного времени владельцы смартфонов Pixel были вынуждены мириться с присутствием поисковой строки на главном экране. Этот элемент стал визитной карточкой устройств Google, однако его невозможность удаления вызвала немало дискуссий среди сторонников чистого дизайна и персонализации.

Неужели эпоха навязчивого поиска заканчивается?

Одним из самых устойчивых запросов от владельцев смартфонов Pixel в течение многих лет была возможность удалить поисковую строку Google с главного экрана. Хотя этот элемент может быть удобным для некоторых людей, он оказывается абсолютно бесполезным для тех, кто предпочитает альтернативные поисковые системы или браузеры. К счастью для сообщества, появились веские доказательства того, что корпорация Google наконец планирует предоставить пользователям такую возможность, пишет Android Authority.

Во время детального анализа выпуска Android 17 QPR1 beta 2 исследователи обнаружили новые строки кода в Pixel Launcher, которые непосредственно касаются настроек поисковой строки. В частности, эти строки указывают на будущую способность показывать или скрывать этот элемент на главном экране устройства.

На основе найденных данных даже создали макет интерфейса с помощью искусственного интеллекта Gemini, чтобы продемонстрировать, как именно может выглядеть соответствующий переключатель в меню настроек.



Так может выглядеть переключатель в меню настроек / Изображение Android Authority

Такое нововведение является долгожданным дополнением для линейки Pixel, поскольку некоторые пользователи требовали этой функции буквально годами.

Этот запрос имеет большой смысл, если вы используете альтернативную поисковую систему или просто хотите более чистый главный экран,

– прокомментировали эксперты издания Android Authority, которое первым эксклюзивно сообщило о находке.

Кроме того, значительная часть аудитории замечает, что использование обычного браузера является более удобным и функциональным для поиска в интернете, а строка поиска в меню приложений обладает более мощными возможностями.

Ранее пользователям приходилось искать сложные обходные пути для решения этой проблемы. Одним из самых популярных решений была установка альтернативного лаунчера, но это означало отказ от Pixel Launcher и связанных с ним уникальных функций. Поскольку такой вариант был далеким от идеала, прямая поддержка отключения поисковой строки в стандартном лаунчере станет настоящим прорывом в вопросах удобства.

Google уже активно тестирует Android 17, а финальный релиз ожидается во втором квартале 2026 года – вероятнее всего в июне. Первыми стабильную версию традиционно получат смартфоны Pixel, пишет TechCrunch.

Компания изменила цикл разработки Android. Вместо отдельных Developer Preview теперь используется постоянный канал Canary, через который новые функции и API поступают разработчикам сразу после внутреннего тестирования. Google официально запустила первую бета-версию Android 17 13 февраля 2026 года, по данным Android Developers.

Сейчас система находится на финальном этапе бета-тестирования. В конце апреля Google выпустила Android 17 Beta 4, которую назвали "последней запланированной бетой". Это означает, что основные функции уже зафиксированы, а компания занимается оптимизацией, стабильностью и исправлением ошибок перед релизом, сообщает Android Central.

Что нового в Android 17?

Одним из главных направлений Android 17 стала адаптация приложений под большие экраны. Google фактически заставляет разработчиков нормально поддерживать планшеты, сложные смартфоны и оконный режим. В Android 17 программы больше не смогут жестко блокировать определенную ориентацию или соотношение сторон на больших дисплеях. Это должно улучшить работу Android на foldable-устройствах и планшетах.

Google также серьезно переделывает производительность системы. Android 17 получает новый механизм работы с памятью, уменьшение пропущенных кадров в анимациях и более быструю очистку мусора в ART Runtime. В Beta 4 появилась функция "App memory limits", которая ограничивает чрезмерное использование оперативной памяти приложениями для улучшения автономности и стабильности.

Большое внимание уделили камерам и мультимедиа. Android 17 добавляет новые API для плавного переключения между модулями камер без фризов и рывков. Также заявлена поддержка кодека VVC (H.266), который должен обеспечить лучшее качество видео при меньшем размере файлов. Google улучшает управление громкостью между приложениями и работу фонового аудио.

В системе также появляются новые функции интерфейса. Среди них:

системный App Lock для блокировки отдельных приложений PIN-кодом или биометрией;

новые эффекты размытия и обновленный дизайн Material 3;

отдельные переключатели Wi-Fi и мобильного интернета;

обновленная запись экрана;

минималистичный режим домашнего экрана;

новые жесты для Pixel;

улучшенная многозадачность через "App Bubbles", пишет TechRadar.

Еще одно важное направление – интеграция ИИ. Ожидается, что Android 17 получит более глубокое взаимодействие с Gemini и новые AI-функции на уровне системы. Часть возможностей Google, вероятно, покажет во время презентации "The Android Show: I/O Edition" в мае 2026 года.

Среди смартфонов, которые уже тестируют Android 17 Beta, – Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8, Pixel 9, Pixel 10, Pixel Fold и Pixel Tablet. Некоторые производители также начали собственные developer-программы. Например, Xiaomi уже открыла тестирование Android 17 для отдельных флагманов с HyperOS 3.3.

Pixel 11 уже близко: что известно о будущих смартфонах

Серия Google Pixel 11, по всем утечкам и инсайдам, должна выйти в августе 2026 года. Google, похоже, сохранит тот же график, который компания использовала для Pixel 9 и Pixel 10. Ожидается сразу четыре модели: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и складной Pixel 11 Pro Fold.

Официального анонса пока нет, но сейчас о Pixel 11 уже известно значительно больше, чем обычно на таком раннем этапе. Причина – масштабная утечка спецификаций, рендеров и характеристик Tensor G6.

Главное обновление – новый Tensor G6

Самое важное изменение серии Pixel 11 – процессор Tensor G6. Это первый Tensor, который Google почти полностью отделяет от наследия Samsung Exynos. Чип якобы будет производиться на 2-нанометровом техпроцессе TSMC, что должно дать существенно лучшую энергоэффективность, более низкий нагрев и лучшую автономность, пишет Tom's Guide.

В предыдущих Pixel пользователи регулярно жаловались на перегрев, нестабильную связь и высокий разряд батареи. Именно эти проблемы Google, похоже, пытается решить в Pixel 11.

Tensor G6 также получит новую архитектуру ARM с конфигурацией 1 + 4 + 2 ядер. По утечкам, производительность CPU должна заметно вырасти, особенно в AI-задачах и многозадачности.

Впрочем, есть и спорный момент – GPU. Несколько источников утверждают, что Google использует относительно старую графику PowerVR C-Series. Поэтому часть сообщества уже критикует Pixel 11, считая, что смартфон будет уступать конкурентам в мобильных играх.

Наконец новый модем

Еще одно большое изменение – отказ от модемов Samsung. Pixel 11 якобы получит MediaTek M90. Для Pixel это может быть даже важнее нового процессора. Именно модемы Samsung были одной из самых больших проблем Pixel последних лет – пользователи часто жаловались на плохой сигнал, нестабильный 5G и высокое энергопотребление. Новый модем должен улучшить качество связи и автономность, считает DigitBin.

На Reddit пользователи уже называют это "самым важным обновлением Pixel за много лет" (Reddit)

Новые камеры и "Pixel Glow"

Google не планирует радикально менять дизайн. Смартфоны останутся похожими на Pixel 9 и Pixel 10, но получат более тонкие рамки, обновленный блок камер и полностью черную стеклянную панель камеры. Основная камера Pixel 11 может получить новый 50-мегапиксельный сенсор. Также ожидаются улучшения ночной видеосъемки, AI-обработки фото и стабилизации, по информации Android Central.

Одной из самых странных утечек стала функция "Pixel Glow". По слухам, Google может убрать температурный сенсор с задней панели и заменить его RGB-подсветкой или LED-матрицей в стиле Nothing Phone. Пока непонятно, или это реальная функция, или ранний прототип.



Google Pixel 11 / Изображение Onleaks/Android Headlines

Android 17 и более глубокая интеграция ИИ

Pixel 11 станет первым смартфоном с Android 17 "из коробки". Google делает большой акцент на Gemini AI и локальных AI-функциях.

Ожидаются:

расширенный AI-помощник Gemini;

локальная обработка части AI-задач без облака;

новые функции редактирования фото и видео;

AI-сортировка сообщений и звонков;

улучшенные голосовые функции;

новые генеративные возможности для системы, сообщала ранее PhoneArena.

Безопасность станет еще важнее

Pixel 11 якобы получит новый чип безопасности Titan M3. Google продолжает делать ставку на защиту данных, изоляцию ключей шифрования и защиту платежей.

Также ходят слухи о возвращении полноценного 3D Face Unlock на основе инфракрасных сенсоров, но последние утечки противоречивы. Некоторые источники утверждают, что Google могла отменить эту функцию.

Что вызывает сомнения

Несмотря на многообещающие изменения, часть утечек вызвала негативную реакцию.

Некоторые модели Pixel 11 могут получить меньшие батареи, чем Pixel 10. Также есть информация о сокращении объема оперативной памяти в базовой модели из-за глобального дефицита памяти.

Сейчас Pixel 11 выглядит не как революция, а как попытка Google наконец-то исправить слабые места Pixel – модем, перегрев, автономность и стабильность. Если утечки правдивы, это может стать самым сбалансированным Pixel за последние годы.