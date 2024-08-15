Кроме того, что мы теперь имеем две модели – с экраном на 41 и 45 миллиметров, – Google Pixel Watch 3 выглядят точно так же, как и прошлогодняя модель. Программные и аппаратные изменения станут главными в 2024 году.

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Характеристики Google Pixel Watch 3

Если дисплей включен, вы заметите, что рамки стали меньше (примерно на 16%). По сравнению с предыдущим поколением, это на 10% больше экрана на 41-миллиметровых и на 40% больше на 45-миллиметровых часах.

Появились новые циферблаты, которые используют дополнительную площадь, а приложения могут показывать больше контента.

Часы защищены 3D-стеклом Gorilla Glass 5, а корпус снова изготовлен из 100% переработанного алюминия.

Pixel Watch 3 оснащены фирменным дисплеем Actua, который мы также можем видеть в телефонах компании, с яркостью до 2 000 нит.

Оба размера имеют AMOLED LTPO дисплей с разрешением 320 PPI и цветом DCI-P3. Также есть динамическая частота обновления, которая регулируется в диапазоне 1-60 Гц для лучшего отклика и энергоэффективности.



Google Pixel Watch 3 / Фото Google

41-миллиметровое устройство имеет стандартный аккумулятор емкостью 306 миллиапмер-часов, а 45-миллиметровое – 420 миллиапмер-часов. Время автономной работы не изменилось и составляет до 24 часов при постоянно включенном дисплее и до 36 часов в режиме экономии заряда аккумулятора.

В Pixel Watch 3 используется тот же кабель быстрой зарядки USB-C, представленный в прошлом году, который заряжает на 20% быстрее, чем прошлогодние 41-миллиметровые часы.

Экран зарядки получил обновленный дизайн, который показывает, сколько времени осталось до 100% и любые тревожные сигналы.

Pixel Watch 3 использует тот же чип Qualcomm SW5100 с сопроцессором Cortex M33, 2 гигабайта оперативной и 32 гигабайта постоянной памяти.

с сопроцессором Cortex M33, 2 гигабайта оперативной и 32 гигабайта постоянной памяти. Теперь есть Bluetooth 5.3 с Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц и 5 ГГц, а также 4G LTE и NFC.

Новинкой в плане связи является Ultra Wideband (UWB) для улучшенной разблокировки часов и цифровых автомобильных ключей (BMW и MINI).

41-миллиметровые Pixel Watch 2 и 3 имеют одинаковую толщину (12,3 миллиметра) и вес 31 грамм (без ремешка). 45-миллиметровый Pixel Watch 3 также имеет толщину 12,3 миллиметра, но весит 37 граммов.



Google Pixel Watch 3 / Фото 9to5Google

Функции здоровья

Большое внимание в Pixel Watch 3 уделяется тому, что Google называет "расширенными возможностями для бега". Конструктор тренировок позволяет создавать беговые программы, в которых вы можете установить целевой темп, частоту сердечных сокращений, время, расстояние и повторы, а также тайминг разминки и отдыха.

Вы также можете просматривать частоту сердцебиения на поддерживаемых тренажерах.

Во время бега вы получаете подсказки в режиме реального времени на запястье с помощью звуковых сигналов и тактильных ощущений, чтобы убедиться, что вы движетесь к цели.

Отслеживание частоты сердечных сокращений во время бега также стало более точным .

. Pixel Watch 3 может использовать усовершенствованные датчики движения и машинное обучение, чтобы отслеживать вашу форму и предлагать подробную разбивку шагов, длины/высоты шага, времени контакта с землей и многое другое.



Google Pixel Watch 3 / Фото Google



Google Pixel Watch 3 / Фото Google



Google Pixel Watch 3 / Фото Google

Одним из приятных изменений в интерфейсе упражнений является возможность свайпать для управления мультимедийными элементами Wear OS.

В приложении Fitbit также появилась новая информационная панель для анализа тренировок. Она сочетается с более персонализированным ежедневным показателем готовности (частота сердечных сокращений в состоянии покоя, вариабельность сердечного ритма и недавний сон) и отслеживанием кардионагрузки, показывающий состояние вашего сердца (нагрузка + интенсивность).

Функция Morning Brief на часах показывает этот показатель готовности, персонализированное целевую нагрузку для тренировки, как вы спали, показатели здоровья, прогресс в достижении целей и даже погоду.

Когда вы закончите день, Google может автоматически определить, когда вы спите, чтобы включить режим сна , который отключает уведомления и AOD.

, который отключает уведомления и AOD. Наконец, есть функция обнаружения потери пульса, которая может связаться с экстренными службами.



Google Pixel Watch 3 / Фото 9to5Google



Google Pixel Watch 3 / Фото Google

Программное обеспечение

Что касается нового программного обеспечения, то появилось новое приложение Pixel Recorder, а обновления включают в себя плитку Google TV Remote Tile, которая позволяет ставить медиа на паузу, переключать каналы и регулировать громкость. Google Home также будет показывать прямые трансляции с камер, с которыми можно взаимодействовать.

Кроме того, появился расширенный экран вызова, который позволяет поднять трубку или попросить подождать, более функциональный интерфейс программы Pixel Camera, а также офлайн-карты Google Maps с вашим маршрутом во время тренировок.



Google Pixel Watch 3 / Фото 9to5Google



Google Pixel Watch 3 / Фото 9to5Google

Доступность

Версия Google Pixel Watch 3 с экраном 41 миллиметр стоит 349 долларов за модель с поддержкой Wi-Fi и 449 долларов за модель с поддержкой LTE. Они доступны в матовом черном, полированном серебристом и золотом шампанском.

за модель с поддержкой Wi-Fi и за модель с поддержкой LTE. Они доступны в матовом черном, полированном серебристом и золотом шампанском. Версия Pixel Watch 3 на 45 миллиметров с поддержкой Wi-Fi стоит 399 долларов, а с поддержкой LTE – 499 долларов. Вместо золота, вы получаете матовый алюминиевый корпус орехового цвета, который имеет более тонкий зеленый оттенок.

На выбор доступны различные цвета ремешков.

Предварительные заказы на Pixel Watch 3 стартовали вчера, 13 августа, а отправка - 10 сентября.



Google Pixel Watch 3 / Фото Google