Окрім того, що ми тепер маємо дві моделі – з екраном на 41 і 45 міліметрів, – Google Pixel Watch 3 виглядають точно так само, як і минулорічна модель. Програмні та апаратні зміни стануть головними у 2024 році.

Дивіться також Google Pixel 9 офіційно тут: всі оновлення смартфонів та штучного інтелекту, про які оголосили

Характеристики Google Pixel Watch 3

Якщо дисплей увімкнено, ви помітите, що рамки стали меншими (приблизно на 16%). Порівняно з попереднім поколінням, це на 10% більше екрану на 41-міліметровому і на 40% більше на 45-міліметровому годиннику.

З'явилися нові циферблати, які використовують додаткову площу, а додатки можуть показувати більше контенту.

Годинник захищений 3D-склом Gorilla Glass 5, а корпус знову виготовлений зі 100% переробленого алюмінію.

Pixel Watch 3 оснащений фірмовим дисплеєм Actua, який ми також можемо бачити в телефонах компанії, з яскравістю до 2 000 ніт.

Обидва розміри мають AMOLED LTPO дисплей з роздільною здатністю 320 PPI та кольором DCI-P3. Також є динамічна частота оновлення, яка регулюється в діапазоні 1-60 Гц для кращого відгуку та енергоефективності.



Google Pixel Watch 3 / Фото Google

41-міліметровий пристрій має стандартний акумулятор ємністю 306 міліапмер-годин, а 45-міліметровий – 420 міліапмер-годин. Час автономної роботи не змінився і становить до 24 годин при постійно увімкненому дисплеї та до 36 годин у режимі економії заряду акумулятора.

У Pixel Watch 3 використовується той самий кабель швидкої зарядки USB-C, представлений минулого року, який заряджає на 20% швидше, ніж минулорічний 41-міліметровий годинник.

Екран зарядки отримав оновлений дизайн, який показує, скільки часу залишилося до 100% і будь-які тривожні сигнали.

Pixel Watch 3 використовує той самий чип Qualcomm SW5100 з співпроцесором Cortex M33, 2 гігабайти оперативної та 32 гігабайти постійної пам'яті.

з співпроцесором Cortex M33, 2 гігабайти оперативної та 32 гігабайти постійної пам'яті. Тепер є Bluetooth 5.3 з Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц і 5 ГГц, а також 4G LTE і NFC.

Новинкою в плані зв'язку є Ultra Wideband (UWB) для покращеного розблокування годинника та цифрових автомобільних ключів (BMW та MINI).

41-міліметрові Pixel Watch 2 і 3 мають однакову товщину (12,3 міліметра) й вагу 31 грам (без ремінця). 45-міліметровий Pixel Watch 3 також має товщину 12,3 міліметра, але важить 37 грамів.



Google Pixel Watch 3 / Фото 9to5Google

Функції здоров'я

Велика увага в Pixel Watch 3 приділяється тому, що Google називає "розширеними можливостями для бігу". Конструктор тренувань дозволяє створювати бігові програми, в яких ви можете встановити цільовий темп, частоту серцевих скорочень, час, відстань і повтори, а також таймінг розминки і відпочинку.

Ви також можете переглядати частоту серцебиття на підтримуваних тренажерах.

Під час бігу ви отримуєте підказки в режимі реального часу на зап'ясті за допомогою звукових сигналів і тактильних відчуттів, щоб переконатися, що ви рухаєтеся до мети.

Відстеження частоти серцевих скорочень під час бігу також стало більш точним .

. Pixel Watch 3 може використовувати вдосконалені датчики руху та машинне навчання, щоб відстежувати вашу форму і пропонувати детальну розбивку кроків, довжини/висоти кроку, часу контакту з землею та багато іншого.



Google Pixel Watch 3 / Фото Google



Google Pixel Watch 3 / Фото Google



Google Pixel Watch 3 / Фото Google

Однією з приємних змін в інтерфейсі вправ є можливість свайпати для керування мультимедійними елементами Wear OS.

У додатку Fitbit також з'явилася нова інформаційна панель для аналізу тренувань. Вона поєднується з більш персоналізованим щоденним показником готовності (частота серцевих скорочень у стані спокою, варіабельність серцевого ритму та нещодавній сон) та відстеженням кардіонавантаження, що показує стан вашого серця (навантаження + інтенсивність).

Функція Morning Brief на годиннику показує цей показник готовності, персоналізоване цільове навантаження для тренування, як ви спали, показники здоров'я, прогрес у досягненні цілей і навіть погоду.

Коли ви закінчите день, Google може автоматично визначити, коли ви спите, щоб увімкнути режим сну , який вимикає сповіщення та AOD.

, який вимикає сповіщення та AOD. Нарешті, є функція виявлення втрати пульсу, яка може зв'язатися з екстреними службами.



Google Pixel Watch 3 / Фото 9to5Google



Google Pixel Watch 3 / Фото Google

Програмне забезпечення

Що стосується нового програмного забезпечення, то з'явився новий додаток Pixel Recorder, а оновлення включають в себе плитку Google TV Remote Tile, яка дозволяє ставити медіа на паузу, перемикати канали та регулювати гучність. Google Home також показуватиме прямі трансляції з камер, з якими можна взаємодіяти.

Крім того, з'явився розширений екран виклику, який дозволяє підняти трубку або попросити почекати, більш функціональний інтерфейс програми Pixel Camera, а також офлайн-карти Google Maps з вашим маршрутом під час тренувань.



Google Pixel Watch 3 / Фото 9to5Google



Google Pixel Watch 3 / Фото 9to5Google

Доступність

Версія Google Pixel Watch 3 з екраном 41 міліметр коштує 349 доларів за модель з підтримкою Wi-Fi та 449 доларів за модель з підтримкою LTE. Вони доступні в матовому чорному, полірованому сріблястому та золотому шампані.

за модель з підтримкою Wi-Fi та за модель з підтримкою LTE. Вони доступні в матовому чорному, полірованому сріблястому та золотому шампані. Версія Pixel Watch 3 на 45 міліметрів з підтримкою Wi-Fi коштує 399 доларів, а з підтримкою LTE – 499 доларів. Замість золота, ви отримуєте матовий алюмінієвий корпус горіхового кольору, який має тонший зелений відтінок.

На вибір доступні різні кольори ремінців.

Попередні замовлення на Pixel Watch 3 стартували вчора, 13 серпня, а відправка — 10 вересня.



Google Pixel Watch 3 / Фото Google