Google Play бесконечно обновляет приложения: пользователи сообщили о странном баге: пользователи сообщили о странном баге

Пользователи Google Play Store столкнулись с новым сбоем, из-за которого приложения повторно появляются в списке обновлений, даже если они уже были обновлены до последней версии. Хотя проблема не вызывает серьезных сбоев в работе устройств, она создает путаницу и вызывает беспокойство среди пользователей.

В цифровом магазине Google Play на странице "Ожидаемые загрузки" отображаются приложения, которые уже были обновлены, сообщает 24 Канал со ссылкой на Android Headlines.

А тем временем Появились ключевые детали о складном iPhone

Отличительным признаком таких "фантомных" обновлений является отсутствие информации о размере файла, хотя обычно в этом разделе указываются как размер обновления, так и дата последнего обновления.

Журналист издания 9to5Google сообщил, что столкнулся с бесконечными обновлениями для таких приложений, как Gboard, Google Messages, Pocket Casts и The Athletic. При попытке обновления этих программ система загружала лишь небольшое количество данных (1–2 МБ), однако никаких видимых изменений в работе программ не наблюдалось, что свидетельствует о том, что новейшая версия уже установлена, а повторное обновление не является необходимым.

Причина появления этого бага пока неизвестна. В то же время подобные ошибки фиксировались около пяти лет назад, что может свидетельствовать об их периодическом характере.

Смотрите также Исследование показало, что запрет смартфонов в школах не дал ожидаемого результата

Официальных комментариев от Google пока нет, но пользователи надеются, что компания обратит внимание на проблему и исправит ее в ближайшее время.