Google позволит сайтам отказаться от AI-поиска – но ценой потери трафика

Google начинает тестировать новый инструмент для веб-сайтов, который позволяет контролировать появление контента в генеративных AI-ответах. Первыми изменения вводят в Великобритании из-за новых регуляторных требований.

Компания Google тестирует новую функцию в Search Console, которая позволяет владельцам сайтов отказаться от использования их контента в генеративных функциях поиска. Об этом пишет Mobilesyrup.

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Как будет работать новый "opt-out" для AI-поиска?

Речь идет о таких элементах, как AI Overviews, AI Mode и рекомендации в Google Discover. Если сайт активирует соответствующий переключатель, его страницы больше не будут появляться в AI-сгенерированных ответах.

В то же время компания прямо предупреждает о последствиях такого решения. Сайты, которые откажутся от участия в AI-функциях, потеряют показы и трафик из этих форматов, хотя это не повлияет на классические результаты поиска. В Google отмечают, что этот параметр не будет использоваться как фактор ранжирования для обычного поиска, но полностью отрезает ресурс от генеративных блоков.

Почему Google вводит такие изменения?

Причиной нововведения стали регуляторные требования в Великобритании, которые обязывают крупные технологические компании предоставить издателям больше контроля над использованием их контента.

Именно поэтому первый этап тестирования функции стартует в Великобритании, после чего Google планирует расширить ее на другие страны. Параллельно компания начала добавлять новые аналитические инструменты в Search Console. Они будут показывать, как именно контент сайтов используется в генеративном поиске – в частности количество показов, страницы, попадающих в ответы, и страны, где они отображаются.

Кроме механизма отказа, Google также расширяет функциональность AI-поиска. В частности, компания увеличивает количество прямых ссылок в генеративных ответах, чтобы пользователи чаще переходили на первоисточники.

Также в Google появляется функция Preferred Sources – инструмент, который позволяет выделять в ответах сайты, на которые пользователь подписан или которым отдает предпочтение.

Это должно частично компенсировать беспокойство издателей, которые указывают, что AI-ответы уменьшают трафик на их сайты.

Конфликт интересов: удобство против трафика

Несмотря на заявления Google о том, что генеративный поиск может увеличивать переходы на сайты, многие издатели и исследователи утверждают обратное – AI-ответы уменьшают потребность пользователя переходить по ссылке.

Новая система создает для владельцев сайтов сложный выбор: оставаться в AI-экосистеме Google и получать потенциальный трафик или полностью исключить себя из генеративных результатов и потерять часть аудитории. Фактически это первая попытка формализовать отношения между традиционным вебом и AI-поиском, который все больше становится стандартным способом взаимодействия с информацией.

Что это означает для будущего поиска?

Тестирование новой функции в Великобритании может стать началом более широких изменений в глобальном поисковом рынке. Если модель “opt-out” станет стандартом, веб-сайты получат больше контроля над тем, как их контент используется в AI-системах.

В то же время это может еще больше обострить дискуссию о будущем классического поиска, поскольку все больше пользователей переходят к AI-инструментам или альтернативным поисковым системам без генеративных ответов.

Таким образом Google оказывается между двумя тенденциями – развитием AI-поиска как основного инструмента и давлением со стороны регуляторов и издателей, которые требуют большей прозрачности и контроля.