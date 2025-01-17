Российские хакеры пытались взломать аккаунты проукраинских организаций в WhatsApp, – Microsoft

Хакерская группировка Star Blizzard, вероятно связанная с ФСБ, пыталась взломать аккаунты в WhatsApp сотрудников организаций, которые поддерживают Украину. Они рассылали фишинговые ссылки.

Злоумышленники хотели получить доступ к истории переписки и личным данным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Microsoft.

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Что известно об атаке российских хакеров в WhatsApp

Инцидент произошел в конце прошлого года. По данным Microsoft, Star Blizzard обычно ориентируется на правительственные и дипломатические структуры, а также на специалистов по международным отношениям, оборонной политики или тех, чья деятельность связана с Россией и помощью Украине.

Злоумышленники использовали фишинговые сообщения, выдавая себя за американских чиновников. Они предлагали получателям присоединиться к группе в WhatsApp "для получения информации об инициативах по помощи Украине", пытаясь таким образом получить доступ к истории переписки и личных данных.

Ранее Microsoft совместно с американскими правоохранителями заблокировала около 180 сайтов, которые использовались группировкой.

Впрочем они быстро перешли на другие домены и продолжили деятельность, что указывает на значительную устойчивость этих злоумышленников к операционным препятствиям,

– отметили в Microsoft.

Удалось ли хакерам получить несанкционированный доступ к аккаунтам, в Microsoft не уточнили.