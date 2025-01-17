Зловмисники хотіли отримати доступ до історії листування та особистих даних. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Microsoft.

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Що відомо про атаку російських хакерів у WhatsApp

Інцидент стався наприкінці минулого року. За даними Microsoft, Star Blizzard зазвичай орієнтується на урядові та дипломатичні структури, а також на фахівців із міжнародних відносин, оборонної політики або тих, чия діяльність пов’язана з Росією та допомогою Україні.

Зловмисники використовували фішингові повідомлення, видаючи себе за американських посадовців. Вони пропонували отримувачам приєднатися до групи у WhatsApp "для отримання інформації про ініціативи з допомоги Україні", намагаючись таким чином отримати доступ до історії листування та особистих даних.

Раніше Microsoft спільно з американськими правоохоронцями заблокувала близько 180 сайтів, які використовувалися угрупованням.

Утім вони швидко перейшли на інші домени й продовжили діяльність, що вказує на значну стійкість цих зловмисників до операційних перешкод,

– наголосили у Microsoft.

Чи вдалося хакерам отримати несанкціонований доступ до акаунтів, у Microsoft не уточнили.