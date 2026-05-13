Главный завод Apple атаковали хакеры: похищены важные документы и проекты устройств

Гигант электронной промышленности Foxconn пострадал от масштабной кибератаки, которая затронула его главного клиента, компанию Apple. Хакеры заявили о похищении конфиденциальной информации.

Что известно об атаке на Foxconn?

Тайваньская корпорация Foxconn, которая является ключевым партнером Apple и одним из крупнейших производителей электроники в мире, официально подтвердила факт кибератаки на свои североамериканские заводы. Инцидент стал известным после того, как хакерская группировка под названием Nitrogen внесла компанию в свой список жертв на сайте с утечками данных. Злоумышленники утверждают, что им удалось похитить впечатляющий объем информации – почти 8 терабайтов данных, включающих более 11 миллионов отдельных файлов, пишет MacRumors.

По заявлениям хакеров, в их распоряжении оказались конфиденциальные инструкции, внутренняя проектная документация и технические чертежи, связанные с такими гигантами, как Apple, Nvidia, Intel, Google и Dell. Хотя точный характер похищенных материалов еще не разглашен, эксперты по кибербезопасности предполагают, что это могут быть операционные записи, данные сотрудников или даже секретные разработки, которые еще не вышли на рынок.

Представители Foxconn в комментарии для издания The Register подтвердили факт взлома, однако избежали прямых ответов на вопрос о том, была ли реально похищена информация заказчиков.

Некоторые заводы Foxconn в Северной Америке пострадали от кибератаки,

– сдержанно прокомментировал официальный представитель компании Foxconn.

Он добавил, что команда по кибербезопасности немедленно активировала механизм реагирования и внедрила меры для обеспечения непрерывности производства и поставок. Сейчас известно, что пострадавшие заводы постепенно возвращаются к нормальному режиму работы.

Как это было

География атаки охватила заводы в штатах Висконсин, Техас, Огайо, Вирджиния и Индиана, а также объекты в Мексике. Особенно ощутимым удар был для кампуса в Маунт-Плезант, штат Висконсин. Сбой начался в пятницу, когда утром полностью исчез доступ к сети Wi-Fi, а затем остановилась работа критической инфраструктуры завода.

Нам приказали выключить компьютеры и не входить в систему ни при каких обстоятельствах,

– рассказал журналистам WIRED один из работников завода на условиях анонимности.

Сотрудникам даже приходилось заполнять бумажные табели учета времени, поскольку цифровые терминалы вышли из строя.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка Nitrogen, которая действует с 2023 года и, по данным исследователей, использует код, позаимствованный у печально известного российского хакерского конструктора Conti 2.

Однако для Foxconn новости могут быть еще хуже, чем просто утечка данных. Специалисты из компании Coveware предупредили, что из-за ошибки в коде шифровальщика Nitrogen восстановление файлов может быть невозможным даже в случае уплаты выкупа. Это делает любые переговоры с преступниками фактически бесполезными для восстановления доступа к заблокированным системам.

Другие атаки против Foxconn

Это уже не первый случай, когда Foxconn становится мишенью для киберпреступников. В 2024 году компания пострадала от атаки группировки LockBit, а в 2020 году завод в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес был атакован группой DoppelPaymer. Тогда злоумышленники требовали выкуп в размере примерно 34,6 миллиона долларов в биткоинах.

Такие атаки подчеркивают уязвимость глобальных цепей поставок, где взлом одного крупного подрядчика может поставить под угрозу интеллектуальную собственность ведущих технологических брендов мира, заключает 24 Канал.

Можно смело утверждать, что Foxconn является одним из важнейших производственных партнеров Apple и фактически основой ее глобальной цепи поставок. Именно Foxconn занимается контрактным производством большой части техники Apple, прежде всего iPhone.

Формально компания называется Hon Hai Precision Industry, а бренд Foxconn используется для международного рынка. Компанию основал тайваньский предприниматель Terry Gou в 1974 году на Тайване. Сначала она производила пластиковые компоненты для телевизоров и игровых консолей, но впоследствии превратилась в крупнейшего в мире контрактного производителя электроники.

Сотрудничество Foxconn и Apple начало активно развиваться в 2000-х годах, когда Apple резко нарастила производство iPod, а позже iPhone. Именно Foxconn смогла предложить Apple масштаб, скорость и дешевизну производства, которых тогда почти никто не мог обеспечить. Компания построила огромные производственные комплексы в Китае, в частности в Шэньчжэне и Чжэнчжоу. Последний город даже получил неофициальное название "iPhone City", поскольку там работали сотни тысяч людей, которые занимались сборкой смартфонов Apple, пишет Encyclopedia Britannica.

Foxconn не только собирает готовые iPhone. Компания отвечает за интеграцию компонентов, тестирование устройств, контроль производственных процессов, логистику и масштабирование выпуска новых моделей. Apple проектирует свои устройства в США, но фактическое массовое производство в значительной степени зависит именно от Foxconn. Это сделало тайваньскую компанию критически важной для бизнеса Apple. В разные годы Foxconn собирала iPhone, iPad, Mac и другую технику Apple.

На этом фоне кибератака на Foxconn выглядит особенно опасной для Apple. Такая атака создает сразу несколько рисков:

Первый – утечка конфиденциальной информации о будущих продуктах. Apple традиционно строит свою маркетинговую стратегию вокруг секретности новых устройств, поэтому даже частичное раскрытие чертежей или производственных деталей может навредить компании. Это касается не только дизайна, но и внутренних технических решений, производственных процессов и компонентов, пишет 24 Канал .

. Второй риск – перебои в производстве и поставке. Даже если сама Apple не стала прямой жертвой взлома, любая масштабная атака на Foxconn может временно остановить производственные линии, нарушить логистику или задержать выпуск новых продуктов. Особенно критичными такие инциденты становятся перед запуском новых iPhone или во время пиковых сезонов продаж.

Третий аспект – вопрос кибербезопасности всей глобальной цепи поставок Apple. Крупные технологические компании все чаще становятся целями не из-за прямых атак на их серверы, а через подрядчиков и партнеров. Foxconn обладает огромными массивами технической документации своих клиентов, поэтому является очень привлекательной мишенью для программ-вымогателей. Аналитики по кибербезопасности прямо называют производственные компании нового поколения ключевыми целями для атак на цепи поставок.

Foxconn в США: как компания вышла за пределы Тайваня и Китая

Foxconn в последние годы также активно расширяла присутствие в США. Это связано сразу с несколькими факторами: торговым конфликтом между США и Китаем, желанием Apple и других компаний диверсифицировать производство, а также государственной политикой Вашингтона по возвращению промышленности в страну.

Одним из наиболее известных проектов стал завод Foxconn в штате Висконсин, анонсированный в 2017 году при поддержке администрации Трампа. Сначала компания обещала инвестировать примерно 10 миллиардов долларов в производство LCD-панелей и создать тысячи рабочих мест, вспоминает Tom's Hardware.

Впрочем, первоначальный план не был реализован в полном масштабе. Foxconn неоднократно меняла концепцию американских заводов – от LCD-дисплеев до серверов искусственного интеллекта и электромобилей. Впоследствии компания начала делать ставку на ИИ-серверы, дата-центры и новые направления производства. В 2025 году Foxconn получила одобрение на дополнительные инвестиции в Висконсине для расширения производства ИИ-инфраструктуры.

Кроме Висконсина, Foxconn развернула активность в Огайо, где приобрела завод Lordstown для производства электромобилей. Позже предприятие начали адаптировать под другие высокотехнологичные направления, включая серверную инфраструктуру и ИИ-оборудование.

Расширение Foxconn в США имеет стратегическое значение и для Apple. Американская компания стремится уменьшить зависимость от Китая из-за геополитических рисков, торговые войны и проблемы с поставками, которые особенно проявились во время пандемии COVID-19. Именно поэтому Apple постепенно переносит часть производства в Индию, Вьетнам и Северную Америку. Foxconn в этом процессе стала одним из главных инструментов трансформации глобального производства Apple.