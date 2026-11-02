Хакеры нагрели холодильники в супермаркетах Швеции и Эстонии до 50 градусов

Взлом систем охлаждения в скандинавских магазинах

В ночь на 2 ноября злоумышленники провели атаку на цифровую инфраструктуру продуктовых торговых сетей Ica и Coop в Швеции. Как сообщает издание Dagens Nyheter, киберпреступники удаленно перехватили управление холодильными установками и морозильными камерами и установили температуру на уровне 50 градусов по Цельсию.

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В результате инцидента в торговых залах произошла массовая порча продуктов питания. В одном из пострадавших магазинов сети Ica отметили, что персонал прилагает максимум усилий для скорейшей утилизации испорченного товара и восстановления привычного графика работы с новыми партиями продуктов.

Представители центрального офиса сети подтвердили сбой в ограниченном количестве торговых точек и направили специалистов для устранения последствий. В то же время в шведской сети Coop сообщили о взломе оборудования как минимум в шести супермаркетах, однако окончательный размер нанесенного ущерба пока выясняется.

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Атака на контроллеры Danfoss в Эстонии

Параллельно кибератаку зафиксировали в Эстонии, пишет Majandus Postimees. Злоумышленники получили несанкционированный доступ к компьютеру дистанционного управления, который регулировал параметры холодильной системы старшего поколения бренда Danfoss, и также подняли температуру до отметки плюс 50 градусов по Цельсию. Однако благодаря круглосуточному мониторингу компании Kitman Coldtech угрозу удалось полностью устранить всего за десять минут, избежав финансовых и товарных потерь.

Сегодня холодильные системы все в большей степени контролируются цифровыми средствами и подключены к сети, поэтому к их кибербезопасности следует относиться так же серьезно, как и к другим критически важным ИТ-системам компании. Устаревшее программное обеспечение и недостаточно защищенные решения дистанционного управления могут дать злоумышленнику возможность напрямую влиять на работу оборудования. В данном случае реагирование в течение десяти минут наглядно продемонстрировало, почему круглосуточный мониторинг технической системы так важен: проблему необходимо выявить и устранить до того, как она приведет к реальным последствиям– прокомментировал руководитель компании Kitman Coldtech Янн Мутсо.

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Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Специалисты отмечают, что вмешательство в работу коммерческих систем охлаждения представляет угрозу не только для ИТ-безопасности ритейлеров, но и напрямую влияет на продовольственную безопасность из-за риска продажи испорченной продукции.

Волна кибердиверсий в европейском ритейле

Эксперты связывают последние события с аналогичными случаями взлома инфраструктуры супермаркетов, которые охватили страны Европы и США осенью 2026 года. В частности, как уже сообщал 24 Канал, ранее киберпреступники аналогичным образом взломали французские супермаркеты и поддерживали температуру морозильных блоков на уровне 50 градусов по Цельсию в течение нескольких часов подряд.

Подобные атаки подтверждают острую необходимость регулярного обновления прошивок в промышленном оборудовании и внедрения защищенных каналов связи для удаленного управления техникой.