Хакери нагріли холодильники в супермаркетах Швеції та Естонії до 50 градусів

Злам систем охолодження у скандинавських магазинах

У ніч на 2 листопада зловмисники атакували цифрову інфраструктуру продуктових торговельних мереж Ica та Coop у Швеції. Як повідомляє видання Dagens Nyheter, кіберзлочинці дистанційно перехопили керування холодильними установками й морозильними камерами та виставили температуру на рівні 50 градусів Цельсія.

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У результаті інциденту торговельні зали зіткнулися з масовим псуванням харчових продуктів. В одному з постраждалих магазинів мережі Ica зазначили, що персонал докладає максимум зусиль для якнайшвидшої утилізації зіпсованого товару та відновлення звичного графіка роботи з новими партіями продуктів.

Представники центрального офісу мережі підтвердили збій в обмеженій кількості торгових точок і спрямували фахівців для нейтралізації наслідків. Водночас у шведській мережі Coop повідомили про злам обладнання щонайменше у шести супермаркетах, проте остаточний розмір завданих збитків наразі з'ясовують.

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Атака на контролери Danfoss в Естонії

Паралельно кібератаку зафіксували в Естонії, пише Majandus Postimees. Зловмисники отримали несанкціонований доступ до комп'ютера дистанційного керування, що регулював параметри холодильної системи старішого покоління бренду Danfoss, і також підняли температуру до позначки плюс 50 градусів Цельсія. Проте завдяки цілодобовому моніторингу компанії Kitman Coldtech загрозу вдалося повністю ліквідувати всього за десять хвилин, уникнувши фінансових і товарних втрат.

Холодильні системи сьогодні дедалі більше контролюються цифровими засобами та підключені до мережі, тому до їхньої кібербезпеки слід ставитися так само серйозно, як і до інших критичних IT-систем компанії. Застаріле програмне забезпечення та недостатньо захищені рішення дистанційного керування можуть дати зловмиснику можливість безпосередньо впливати на роботу обладнання. У цьому випадку реагування протягом десяти хвилин чітко показало, чому цілодобовий моніторинг технічної системи такий важливий: проблему потрібно виявити та зупинити до того, як вона призведе до реальних наслідків– прокоментував керівник компанії Kitman Coldtech Янн Мутсо.

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Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Фахівці наголошують, що втручання в роботу комерційного охолодження становить загрозу не лише для IT-безпеки ритейлерів, а й безпосередньо впливає на продовольчу безпеку через ризик продажу зіпсованої продукції.

Хвиля кібердиверсій у європейському ритейлі

Експерти пов'язують останні події зі схожими випадками зламу інфраструктури супермаркетів, які охопили країни Європи та США восени 2026 року. Зокрема, як уже повідомляв 24 Канал, раніше кіберзлочинці схожим чином зламали французькі супермаркети й тримали морозильні блоки розігрітими до 50 градусів Цельсія протягом кількох годин поспіль.

Подібні атаки підтверджують критичну необхідність регулярного оновлення прошивок у промисловому обладнанні та впровадження захищених каналів зв'язку для віддаленого контролю техніки.