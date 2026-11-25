Что известно о взломе

Помимо ЦРУ, атака затронула Национальное агентство геопространственной разведки и Управление директора национальной разведки. Хакеры проникли в сеть, которая ищет разведывательные выводы в публичных несекретных материалах. Какую именно информацию они получили, пока неясно. Однако секретные данные не оказались под угрозой. Один из собеседников журналистов сказал, что проблему уже решили, пишет The New York Times.

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Что такое открытая разведка и почему она важна

Открытая разведка (по-английски OSINT) работает с информацией, доступной не только спецслужбам. Это коммерческие наборы данных, посты в соцсетях, спутниковые снимки и другие онлайн-материалы.

Часть этих данных продается через специальных поставщиков, и такая информация может многое раскрыть, особенно если сопоставить ее с другими массивами. Разведывательные службы используют ее вместе с другими источниками, чтобы делать аналитические выводы.

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Что такое инструмент Artex и кто мог стоять за атакой

По данным осведомленных источников, хакеры воспользовались инструментом Artex на базе искусственного интеллекта. Его выпустил в этом году китайский инженер, а в июле сделал общедоступным. Изначально он должен был помогать организациям в киберзащите, но злоумышленники приспособили его для атак.

Исследователи в области кибербезопасности уже связали Artex с десятками атак на бизнес в разных странах, в частности в Японии и Южной Корее. BleepingComputer описывает его как фреймворк для тестирования на проникновение, то есть программу, которая ищет слабые места в защите.

Следователи не знают, кто именно стоит за атакой. Впрочем, некоторые признаки, в частности использование Artex, указывают на возможную причастность Китая. Западные чиновники давно обвиняют китайские спецслужбы и сеть подрядчиков в атаках на американские ведомства и компании. Пекин регулярно опровергает эти обвинения.

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Как отреагировали власти

Представитель Управления директора национальной разведки сообщил, что критически важные системы работают без сбоев. В ЦРУ отказались от комментариев, а Национальное агентство геопространственной разведки не ответило на запрос.

Директор национальной разведки Джей Клейтон, которого Дональд Трамп недавно назначил также исполняющим обязанности кибердиректора, пытается успокоить общественность. Он выступил в нескольких телепрограммах. Клейтон отметил, что взломы случаются часто и причин для паники нет.

Киберразведка, киберинциденты – они давно являются частью американской экономики, частью американской жизни– прокомментировал Клейтон в эфире ABC.

Это не первый инцидент за последнее время

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп фактически подтвердил, что хакеры взломали Национальный центр криминальной информации ФБР. Это общенациональная база данных, в которой местная, штатная и федеральная полиция обмениваются сведениями о подозреваемых. Комментируя это в телефонном разговоре с Fox News, он высказался сдержанно.

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Скажу так: это плохо, мне это не нравится– сказал Трамп.

ФБР расследует взлом. Также на прошлой неделе Министерство сельского хозяйства США обнаружило киберинцидент и отключило часть внутренних приложений. Вскоре после сообщений о ЦРУ Сеть по противодействию финансовым преступлениям при Минфине США, FinCEN, заявила, что расследует несанкционированный доступ к части своих систем. Она отключила часть сервисов в качестве меры предосторожности и посоветовала банкам подавать отчеты через горячую линию.

Кроме того, на прошлой неделе на несколько дней вышла из строя засекреченная сеть Агентства национальной безопасности. Ведомство объяснило это плановым техническим обслуживанием. Два года назад китайская хакерская группа Silk Typhoon взломала Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. По данным BleepingComputer, эта же группа проникла и в другие структуры министерства.