Що відомо про злам

Крім ЦРУ, атака зачепила Національне агентство геопросторової розвідки та Управління директора національної розвідки. Хакери проникли в мережу, яка шукає розвідувальні висновки в публічних несекретних матеріалах. Яку саме інформацію вони отримали, поки незрозуміло. Проте секретні дані під загрозою не опинилися. Один із співрозмовників журналістів сказав, що проблему вже вирішили, пише The New York Times.

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Що таке відкрита розвідка і чому вона важлива

Відкрита розвідка (англійською OSINT) працює з інформацією, яка доступна не лише спецслужбам. Це комерційні набори даних, дописи в соцмережах, супутникові знімки та інші онлайн-матеріали.

Частина цих даних продається через спеціальних постачальників, і така інформація може багато розкрити, особливо якщо зіставити її з іншими масивами. Розвідки використовують її разом з іншими джерелами, щоб робити аналітичні висновки.

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Що за інструмент Artex і хто міг стояти за атакою

За даними людей, обізнаних зі справою, хакери скористалися інструментом Artex на базі штучного інтелекту. Його випустив цього року китайський інженер, а в липні зробив публічним. Спершу він мав допомагати організаціям у кіберзахисті, але зловмисники пристосували його для атак.

Дослідники з кібербезпеки вже пов'язали Artex із десятками атак на бізнес у різних країнах, зокрема в Японії та Південній Кореї. BleepingComputer описує його як фреймворк для тестування на проникнення, тобто програму, яка шукає слабкі місця в захисті.

Слідчі не знають, хто саме стоїть за атакою. Втім, деякі ознаки, зокрема використання Artex, вказують на можливу причетність Китаю. Західні посадовці давно звинувачують китайські спецслужби та мережу підрядників в атаках на американські відомства й компанії. Пекін ці звинувачення регулярно заперечує.

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Як відреагувала влада

Представник Управління директора національної розвідки повідомив, що критично важливі можливості працюють без збоїв. У ЦРУ відмовилися від коментарів, а Національне агентство геопросторової розвідки не відповіло на запит.

Директор національної розвідки Джей Клейтон, якого Дональд Трамп нещодавно призначив ще й виконувачем обов'язків кібердиректора, намагається заспокоїти суспільство. Він виступив у кількох телепрограмах. Клейтон зазначив, що злами трапляються часто й причин для паніки немає.

Кіберзондування, кіберінциденти – вони давно є частиною американської економіки, частиною американського життя– прокоментував Клейтон в ефірі ABC.

Це не перший інцидент за останній час

Минулого тижня президент США Дональд Трамп фактично підтвердив, що хакери зламали Національний центр кримінальної інформації ФБР. Це загальнонаціональна база даних, у якій місцева, штатна й федеральна поліція обмінюються відомостями про підозрюваних. Коментуючи це в телефонній розмові з Fox News, він був стриманим.

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Скажу так: це недобре, мені це не подобається– сказав Трамп.

ФБР розслідує злам. Також минулого тижня Міністерство сільського господарства США виявило кіберінцидент і відключило частину внутрішніх застосунків. Невдовзі після повідомлень про ЦРУ Мережа з протидії фінансовим злочинам при Мінфіні США, FinCEN, заявила, що розслідує несанкціонований доступ до частини своїх систем. Вона вимкнула частину сервісів як запобіжний захід і порадила банкам подавати звіти через гарячу лінію.

Крім того, минулого тижня на кілька днів вийшла з ладу засекречена мережа Агентства національної безпеки. Відомство пояснило це плановим технічним обслуговуванням. Два роки тому китайська хакерська група Silk Typhoon зламала Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США. За даними BleepingComputer, ця ж група проникла і в інші структури міністерства.