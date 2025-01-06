Lockheed Martin создает полностью автономные HIMARS, которые не будут нуждаться в экипаже

Компания Lockheed Martin успешно продемонстрировала возможность работы без экипажа в установках HIMARS, что должно стать важной вехой в развитии как этих конкретных систем и в целом автономности. 4 декабря производитель оружия продемонстрировал возможности самостоятельной навигации без водителя и использования датчиков, которые обеспечивают работу как днем, так и ночью.

Lockheed Martin отмечает, что ее решение "легко интегрировать в существующий парк пусковых установок и транспортных средств HIMARS", что позволит не тратиться на производство полностью новых систем, а просто модифицировать текущие, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление на сайте компании.

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Детали

Сейчас Lockheed Martin не раскрывает много информации об этой разработке. Объявление, которое появилось 19 декабря, наполнено общими фразами о светлом будущем, добросовестное выполнение обязательств перед государством и инновационность решений. Компания говорит, что следующую демонстрацию планируют где-то во второй половине 2025 года, но значит она покажет еще какие-то новые возможности впоследствии.

Из опубликованного текста можно сделать вывод, что автономные установки HIMARS будут сохранять возможность ручного управления при необходимости. Они также смогут сочетать эти две возможности одновременно, если в кабине будет находиться только один член экипажа, а не команда. Таким образом человек сможет выполнить свою часть работы, тебе как автоматическая система заберет на себя другую.

Сейчас все похоже на то, что автономные HIMARS полагаются на технологию LIDAR, поскольку мы можем видеть на его крыше соответствующие датчики, которые строят карту местности, чтобы прокладывать себе дорогу даже ночью, когда обычные камеры ничего не видят.



Автономный HIMARS может выполнять работу в ночное время / Фото Lockheed Martin

Как можно понять, пока речь идет только о возможности автономного движения. Компания не упоминает о запусках ракет, поэтому сейчас невозможно сказать, как она реализует этот аспект и будет ли он полностью автономным. Если будет, тогда за это, вероятно, будет отвечать искусственный интеллект. Но его применение в оружии до сих пор вызывает немалые споры из-за возможных ошибок.