Эта машина сделала вычислительную технику доступной для мира, дала толчок развитию программирования и заложила фундамент для современной цифровой эпохи. 24 Канал рассказывает краткую историю IBM 650 и о том, как его влияние на науку, бизнес и образование ощущается и сегодня.

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Технические особенности и инновации IBM 650

Этот компьютер был размером с несколько стеллажей и хранил информацию на вращающемся магнитном барабане – это была одна из ключевых инноваций того времени. Память могла хранить числа с точностью до 10 десятичных цифр, что делало машину чрезвычайно мощной для своего времени.

Ввод и вывод данных осуществлялся с помощью программируемых перфокарт, которые позволяли автоматизировать процессы обработки информации.



IBM 650 / Фото IBM

IBM 650 фактически стал первым компьютером, который был доступен широкому кругу пользователей и предприятий. Его массовое производство сделало компьютерные технологии реальностью для банков, университетов, научных лабораторий, инженерных компаний и правительственных учреждений. Впервые компьютер стал не уникальной машиной для избранных, а инструментом для тысяч организаций по всему миру.



Терминал IBM 650 / Фото IBM

Где и для чего использовался IBM 650?

IBM 650 широко применялся для сложных вычислений в физике, химии, астрономии, инженерных расчетах. Банки использовали его для обработки транзакций, ведения счетов, подготовки финансовой отчетности.

Интересный факт! Первым клиентом стала John Hancock Mutual Life Insurance Company в Бостоне, США, которая получила IBM 650 в декабре 1954 года и уже через час использовала его для расчета комиссий для 7000 агентов по всей стране.

Университеты применяли IBM 650 для обучения программированию и обработки научных данных. IBM пожертвовала около 100 машин университетам в 1950-х годах с условием преподавания компьютерных курсов, что дало толчок развитию компьютерного образования. Например, в Колумбийском университете Watson Lab поддерживала более 200 исследовательских проектов благодаря IBM 650

Машина помогала автоматизировать учет, статистику, планирование и другие административные задачи. IBM 650 произвел революцию в автоматизации обработки данных в промышленности, науке и бизнесе. Среди клиентов были такие компании, как Chrysler, Boeing, Bell Telephone, Esso, General Electric, Shell, а также вооруженные силы США.



Работники завода IBM 150 в Эндикоте, штат Нью-Йорк, 1954 год / Фото IBM

Именно с появлением этой машины программирование стало массовым явлением, а компьютерное образование получило новый толчок. IBM 650 стал основой для развития целой отрасли, ведь показал, что компьютеры могут быть серийными, надежными и доступными для различных сфер деятельности.

Сам IBM 650 не стоял на месте – система стремительно развивалась и стала универсальной с десятком опций для расширения. Что-то вроде того, как сегодня мы можем докупить к смартфону дополнительную карту памяти, только тогда такой терминал занимал немало места в комнате и транспортировался с помощью грузовика.

Например, к консоли можно было подключить до шести магнитофонных устройств IBM 727 через высокоскоростной магнитный накопитель IBM 653. Кроме того, можно было подключить учетную машину IBM 407 для вывода данных на принтер.

Оперативная память (RAM), носитель информации, с помощью которого можно было быстро и непосредственно получить доступ к любой группе данных без поиска, стала возможной благодаря системе обработки дисков IBM 355. (Это, в свою очередь, привело к созданию системы обработки данных 650 RAMAC.)



Система обработки данных RAMAC / Фото IBM

Мир после IBM 650

После IBM 650 компьютерная индустрия начала стремительно развиваться: появились машины с большей скоростью и объемом памяти. Производить IBM 650 перестали в 1962 году, а ему на смену пришли более современные машины, такие как IBM 7070 и IBM 1620, которые использовали транзисторы вместо вакуумных ламп, а впоследствии – интегральные схемы. Это привело к появлению мейнфреймов, а затем и персональных компьютеров.

IBM 650 стал той отправной точкой, которая показала, что компьютер может быть не уникальным экспериментом, а массовым инструментом для решения реальных задач.

Статья написана с использованием исторических материалов с сайта IBM.