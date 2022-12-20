Пользователи Twitter "уволили" Илона Маска, а тот в ответ готовит изменения опросов

Илон Маск пообещал следовать результатам опроса о своей отставке с должности главы Twitter, однако они ему явно не понравились. Как стало известно впоследствии, он внесет изменения в процесс такого голосования.

Напомним, все началось с вопроса Маска о том, стоит ли ему покинуть свой руководящий пост в компании. Большинство – 57,5% пользователей из более 17 миллионов – ответили утвердительно. Новый владелец компании уже второй день не комментирует эти результаты, но явно обиделся на них.

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Что теперь будет с опросами

Как пишет источник, соцсеть, вероятно, позволит голосовать в будущих важных опросах только платным подписчикам Twitter Blue. Какие важные темы подразумеваются, не уточняется, но это могут быть решения о критических обновлениях и изменениях, которые окажут значительное влияние на будущее сервиса, а также политика компании по разным вопросам.

На такую идею Маска натолкнул один из пользователей Twitter с ником Unfiltered Boss.

"Подписчики Blue должны быть единственными, кто может голосовать в опросах, связанных с политикой ", – говорится в комментарии, на который Маск ответил: "Хорошая мысль. Твиттер внесет это изменение".

Что еще интересного в Twitter

А мы традиционно напоминаем, что подписка Twitter Blue за 8 долларов доступна только в четырех странах – США, Австралии, Канаде и Новой Зеландии. О планах ее распространения на другие страны ничего не известно.

Соцсеть запускает "Blue for Business", чтобы помочь идентифицировать бренды и их представителей.

Это подписка, ориентированная на компании, желающие "подтвердить и выделить себя".

Новая функция позволит связывать официальные страницы компаний со страницами сотрудников и добавлять к профилю отметку.

Эстер Кроуфорд, директор по управлению продуктами в Twitter, которая представила анонс, имеет рядом со своей синей галочкой квадратный логотип соцсети, подтверждающий, что она работает в компании.

Никаких других деталей, включая цены, нет.

Twitter также официально начал развертывание нового значка с серой галочкой для "правительственных и многосторонних аккаунтов" и золотого для бизнес-аккаунтов.

Также Blue for Business включает в себя квадратные аватары.



Blue for Business / Фото The Verge