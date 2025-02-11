Инвесторы во главе с Илоном Маском хотят купить OpenAI: в компании уже ответили

Илон Маск был одним из основателей OpenAI, но по неизвестным причинам ушел, сохранив обиду на компанию и ее руководителя Сэма Альтмана. Хотя сначала это никак не проявлялось, в последние годы, с тех пор как Маск перестал сдерживаться в высказываниях, он все больше нападает на Альтмана, критикуя его стиль управления. Теперь Маск снова хочет иметь влияние на OpenAI, купив ее, как раньше Twitter.

Что предлагает Маск

Как пишут американские СМИ, Илон Маск возглавляет консорциум инвесторов, который объявил о представлении на рассмотрение совета директоров OpenAI предложение в размере 97,4 миллиарда долларов за "все активы" компании. Между тем сама OpenAI, которая стоит за самым популярным искусственным интеллектом ChatGPT, прямо сейчас работает над реструктуризацией, чтобы отойти от своего первоначального некоммерческого статуса и превратиться в полноценную компанию, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Стоит отметить, что для Маска, который теперь имеет собственную компанию по разработке искусственного интеллекта xAI, все последние решения OpenAI были поводом для критики. Ему не нравится, что она движется к так называемому универсальному ИИ (AGI), не нравится отход от первоначальной миссии "служение человечеству" и переход к коммерческим целям, раздражает получение инвестиций от таких гигантов, как Microsoft и многое другое. Он даже подал иск в суд, чтобы остановить переход, но пока это результата не дало.

Поэтому теперь он, не сумев в 2018 году стать во главе OpenAI и взять над ней контроль, пробует сделать это снова другим способом – купить за почти 100 миллиардов долларов. Если вам кажется, что где-то вы это уже видели, то это практически повторение истории с Twitter, которым после прихода Маска стало почти невыносимо пользоваться. Может ли что-то подобное произойти с OpenAI и ее главным продуктом?

Сэм Альтман уверяет, что нет. Во-первых, он немедленно и публично заявил, что не заинтересован в продаже компании:

Нет, спасибо, но мы купим твиттер за 9,74 миллиарда долларов, если хочешь,

– пошутил Альтман на своей странице в X.

Во-вторых, согласно отчету WSJ, Альтман сообщил сотрудникам компании, что совет директоров решительно дает понять, что он не заинтересован в предложении Маска.

Как сообщает Reuters, в консорциум, возглавляемого Маском, входят его стартап xAI, Baron Capital Group, Emanuel Capital и другие. Среди этого списка также есть Джо Лонсдейл, соучредитель правительственного подрядчика Palantir, который занимается разработкой стелс-технологий. Ари Эмануэль, генеральный директор развлекательной компании Endeavor, также присоединился к группе через свой инвестиционный фонд.

В xAI мы живем по тем ценностям, которые, как мне пообещали, будут в OpenAI. Мы сделали Grok с открытым исходным кодом и уважаем права создателей контента. Пришло время для OpenAI вернуться к открытому исходному коду, ориентированного на безопасность, каким он когда-то был. Мы позаботимся о том, чтобы это произошло,

– говорит Маск.

Если бы такая сделка состоялась, то компания Маска xAI, которая недавно привлекла 6 миллиардов инвестиций при оценке в 40 миллиардов, вполне могла бы объединиться с OpenAI, объединив мощности обеих компаний. У xAI есть новый суперкомпьютер, основанный на тысячах графических процессоров NVIDIA.

Хотя нам всем хотелось бы, чтобы хоть кто-то отобрал Twitter у Маска, это вряд ли произойдет, поскольку слова Альтмана были шуткой, а Маск вряд ли откажется он соцсети, которая дает ему возможность говорить любую чушь и не быть заблокированным навсегда. На это предложение миллиардер ответил лишь одним словом, назвав Альтмана "мошенником".

Маск, как известно, купил Twitter в 2022 году за 44 миллиарда, едва собрав на него деньги. Последняя оценка, проведена в октябре 2024 года, свидетельствовала, что компания, которая теперь называется X.com, потеряла 75% своей стоимости. Инвесторы остались без ожидаемой прибыли, банки не смогли вернуть свои деньги и теперь ищут пути выхода из ситуации – например, продать эти долги. Поэтому не совсем понятно, почему инвесторы теперь доверяют Маску в предлагаемой сделке по цене, более чем вдвое превышающей цену сделки о покупке Twitter.

Почему OpenAI переходит в коммерческую структуру

OpenAI утверждает, что ее реструктуризация имеет важное значение для долголетия компании и возможности доступа к капиталу. Компания заявила, что если она оставит свою неприбыльную структуру такой, как есть, то не сможет выдержать конкуренцию в высококонкурентном мире инноваций в сфере ИИ. OpenAI заявила, что планирует провести реструктуризацию до 2026 года.

Стоит также отметить, что недавно OpenAI стала центром проекта Stargate, который предусматривает 500 миллиардов долларов на развитие ИИ в США, и развитие сети центров обработки данных. Компания Маска xAI не является частью этого соглашения и не получит ни копейки из этих денег. Поэтому вполне вероятно, что это предложение появилось именно сейчас не просто так.