Илон Маск нашел, кого обвинить в плохих продажах Tesla, и это, конечно же, не он сам

Проведя несколько месяцев за разорением правительства США, Илон Маск вернулся на работу в Tesla, где его уже ждали шокирующие цифры, неутешительные прогнозы и раздраженные акционеры. Но миллиардер не готов признать, что плохие продажи электромобилей по всему миру стали следствием его испорченной репутации, поэтому он нашел то, на что можно очень удобно перебросить вину.

Маск против фактов

Илон Маск возлагает вину за падение продаж Tesla на слабый европейский автомобильный рынок. В ответ на вопрос на Катарском экономическом форуме он заявил, что ситуация осложнилась для всех производителей без исключений, а европейский рынок в целом назвал "довольно слабым", сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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Однако статистика рисует другую картину. В апреле продажи электромобилей в Европе выросли на 28%, тогда как продажи Tesla упали на 49%. И эта тенденция продолжилась в мае: в Великобритании рынок BEV вырос на 28%, но Tesla там потеряла 45% в годовом исчислении. В Германии, где Маск открыто поддержал ультраправую партию AfD, Tesla зафиксировала 36-процентное падение продаж – при том, что общий рынок вырос на 44,9%.

В Китае ситуация не лучше – продажи Tesla там просели на 15% по сравнению с предыдущим годом. Компания также страдает от политических решений, в частности повышенных пошлин из-за политики Трампа, которая повлияла на стоимость автозапчастей. Все это негативно сказывается на прибыли: в первом квартале чистая прибыль Tesla снизилась на 71% по сравнению с прошлым годом.

Единственное исключение на весь мир

Несмотря на глобальный спад, Tesla демонстрирует впечатляющий рост в Норвегии – плюс 213% в годовом исчислении. Причина – успешные продажи новой версии Model Y, которая соответствует требованиям местных водителей. Кроме того, в стране до сих пор действуют щедрые льготы для электромобилей.

Норвегия в целом является одной из самых успешных стран в плане отказа от бензиновых автомобилей и перехода на электрокары. Электрические машины там уже давно самые популярные, а продажи новых бензиновых и дизельных авто практически исчезли с рынка. По итогам первых месяцев 2025 года доля полностью электрических авто среди новых регистраций достигла 92,3% (среднегодовой показатель), а в апреле 2025 года - рекордные 97%.

В течение десятилетий правительство Норвегии последовательно внедряло стимулы для покупателей электромобилей: освобождение от НДС и импортных пошлин, снижение дорожных сборов, бесплатный проезд по платным дорогам, доступ к автобусным полосам, льготная парковка и тому подобное.

Почему на самом деле упали продажи Tesla

Учитывая, что другие производители выросли, а упала только Tesla, можно сделать вывод, что проблема конкретно в компании Маска. Что же произошло? Вся причина на самом деле в его поведении – высказываниях, действиях, политической позиции и тому подобное. Как мы уже упоминали, Маск открыто поддерживал правые и крайне правые политические силы в США и Европе, в частности партию AfD в Германии, а также был ключевым советником Дональда Трампа, возглавив разрушительную правительственную инициативу DOGE по сокращению расходов, которая привела к тому, что тысячи людей потеряли работу. Это и другое привело к массовому бойкоту бренда Tesla, массовых протестов у дилерских центров, а также случаям вандализма в отношении автомобилей Tesla – их буквально сжигали или крушили.

На фоне политической активности Маска, 94% немцев в мартовском опросе заявили, что никогда не купят Tesla.

В Германии, где Маск поддержал AfD, продажи Tesla в феврале упали на 76%, хотя общий рынок электрокаров вырос.

Во Франции, Швеции, Италии и других странах Европы продажи также упали на 40-67%.

В США и Европе проходят акции "Tesla Takedown" - целенаправленные кампании против бренда.

Инвесторы и аналитики прямо связывают падение продаж с "кризисом бренда", вызванной политическим поведением Маска. Дополнительные факторы, усиливающие спад – растущая конкуренция со стороны китайских и европейских производителей, которые предлагают более дешевые и современные модели, задержки с обновлением Model Y, а также торговая война с Китаем и новые тарифы на импорт, которые затрудняют ценовую политику Tesla даже на домашнем рынке.