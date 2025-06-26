Илон снова снимает с себя ответственность за катастрофу Tesla: уволен менеджер по продажам

Компанию Tesla всколыхнули кадровые изменения, связанные с высшим руководством. По сообщениям СМИ, Илон Маск уволил вице-президента Омида Афшара, ответственного за продажи и производство в Северной Америке и Европе. Это решение принято на фоне стремительного падения ключевых финансовых показателей автопроизводителя. Но давайте вспомним, кто же на самом деле виноват в этих неудачах.

Илон Маск возвращается. Увольнения начинаются

Омед Афшар, который до недавнего времени считался одним из ближайших соратников Илона Маска в Tesla, больше не работает на компанию. Причины его увольнения производитель официально не называет, поэтому СМИ, как всегда, начали делать осторожные предположения. Не дает комментариев и сам Афшар. Сообщение об отставке впервые появилось в Bloomberg 26 июня, тогда как еще за несколько дней до этого бывший главный менеджер по продажам активно поддерживал запуск роботакси, называя это "абсолютно историческим днем для Tesla" и благодаря Илону Маску, сообщает 24 Канал.

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Как можно понять, не все шло гладко. После того, как Маск покинул свою должность в правительстве США и наконец вспомнил, что он является генеральным директором нескольких компаний, в сети появлялись слухи о том, что как минимум в Tesla он потребовал немедленного отчета о текущем состоянии дел, который сложился в его отсутствие. Вероятно, новости его не устроили, поскольку безумное падение продаж по всему миру сильно ударило по компании.

Увольнение Афшара действительно происходит в период, когда рост продаж компании практически остановился. Tesla продает все меньше автомобилей, падая до уровня предыдущих лет. Этому способствовала политическая активность Маска, его высказывания, поступки, поддержка ультраправых партий в Европе, разрушение целых ведомств правительства США, увольнение тысяч людей и многое другое.

Продажи падали в течение всей первой половины 2025 года на фоне постоянных протестов в США и Европе, вандализма против электромобилей, поджогов и массового тренда на продажу машин Tesla, чтобы купить что-то другое и не позориться на дороге. Прибыль компании в первом квартале упала на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а европейские продажи в мае сократились почти на 28% в годовом измерении. Больше всего компания потеряла в Германии.

Ожидается, что Tesla опубликует глобальные показатели поставок за второй квартал на следующей неделе, а финансовые результаты за этот период – в середине июля. Поэтому скоро мы увидим, насколько все ужасно.

На этом фоне увольнение Афшара, который явно не виноват в падении продаж, выглядит как очередная попытка Маска найти козла отпущения и переложить на кого-то ответственность за собственные провалы. И здесь вы, конечно, можете сказать: "Это же было уже". И будете правы. Не так давно он обвинял в плохих продажах слабый европейский автомобильный рынок, хотя на самом деле статистика показывает рост продаж электромобилей в Европе. Упала только Tesla.

Карьера Афшара

Омед Афшар не был публичной фигурой среди руководителей Tesla.