Ілон Маск повертається. Звільнення починаються

Омед Афшар, який донедавна вважався одним із найближчих соратників Ілона Маска в Tesla, більше не працює на компанію. Причини його звільнення виробник офіційно не називає, тож ЗМІ, як завжди, почали робити обережні припущення. Не дає коментарів і сам Афшар. Повідомлення про відставку вперше з'явилось у Bloomberg 26 червня, тоді як ще за кілька днів до цього колишній головний менеджер з продажу активно підтримував запуск роботаксі, називаючи це "абсолютно історичним днем для Tesla" й дякуючи Ілону Маску, повідомляє 24 Канал.

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Як можна зрозуміти, не все йшло гладко. Після того, як Маск покинув свою посаду в уряді США й нарешті згадав, що він є генеральним директором кількох компаній, в мережі з'являлися чутки про те, що як мінімум у Tesla він зажадав негайного звітування про поточний стан справ, який склався за його відсутності. Ймовірно, новини його не влаштували, оскільки шалене падіння продажів по всьому світу сильно вдарило по компанії.

Звільнення Афшара дійсно відбувається в період, коли зростання продажів компанії практично зупинилося. Tesla продає все менше автомобілів, падаючи до рівня попередніх років. Цьому сприяла політична активність Маска, його вислови, вчинки, підтримка ультраправих партій у Європі, руйнування цілих відомств уряду США, звільнення тисяч людей та багато іншого.

Продажі падали протягом усієї першої половини 2025 року на тлі постійних протестів у США та Європі, вандалізму проти електромобілів, підпалів та масового тренду на продаж машин Tesla, щоб купити щось інше й не ганьбитися на дорозі. Прибутки компанії в першому кварталі впали на 71% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а європейські продажі у травні скоротилися майже на 28% у річному вимірі. Найбільше компанія втратила у Німеччині.

Очікується, що Tesla опублікує глобальні показники поставок за другий квартал наступного тижня, а фінансові результати за цей період – у середині липня. Тож скоро ми побачимо, наскільки все жахливо.

На цьому фоні звільнення Афшара, який явно не винен у падінні продажів, виглядає як чергове намагання Маска знайти цапа-відбувайла й перекласти на когось відповідальність за власні провали. І тут ви, звісно, можете сказати: "Це ж було вже". І матимете рацію. Не так давно він звинувачував у поганих продажах слабкий європейський автомобільний ринок, хоча насправді статистика показує зростання продажів електромобілів у Європі. Впала лише Tesla.

Кар'єра Афшара

Омед Афшар не був публічною фігурою серед керівників Tesla.