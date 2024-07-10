Большой обман: Илон Маск предусмотрел привилегии для себя и влиятельных людей в машинах Tesla

Инсайдеры Tesla утверждают, что генеральный директор Илон Маск оптимизировал конкретные маршруты своего полного беспилотного вождения, которые он сам использует, а также маршруты, которыми пользуются влиятельные создатели контента о FSD. Это объясняет расхождения в эффективности системы, которые замечают обычные пользователи у себя и в видео блогеров.

Большая разница

Фактически речь идет об индивидуальной настройке системы автопилота под потребности конкретного человека и попытке делать вид, что так у всех. Компания намеренно сделала так, чтобы у тех пользователей, которые создают видео для YouTube (что можно считать бесплатной рекламой для Tesla), автопилот работал лучше, выдавая меньше ошибок и сбоев, и они не имели причин рассказывать о каких-либо проблемах, чтобы другие пользователи, которые будут смотреть эти ролики, не видели недостатков.

Смотрите также Прототип обновленной Tesla Model Y заметили в Калифорнии

Илон Маск годами восхваляет усилия Tesla в сфере беспилотного вождения, а особенно ее бета-версию Full Self-Driving (FSD). Его часто цитируют, поощряя людей попробовать систему или хотя бы посмотреть видео о ней в интернете, чтобы убедиться, насколько она невероятна.

Однако пользователи годами говорят, что видят различия между видео от влиятельных лиц, которые преимущественно проживают в Калифорнии, и собственным опытом, особенно на северо-востоке США и в Квебеке.

Это уже ранее вызвало подозрения, что Tesla в основном тренирует свои нейронные сети на дорогах западного побережья, что объясняет, почему они работают там немного лучше, но теперь новый отчет утверждает, что все гораздо глубже.

Что сделала компания

Чи існує кросовер, який споживає небагато пального? Це рідкість, але буває. Середня витрата пального SUZUKI S-CROSS 2024 року становить від 4,9 літра на 100 кілометрів шляху залежно від трансмісії та типу приводу – передній чи повний.

Business Insider опубликовал материал, основанный на разговорах с нынешними и бывшими работниками Tesla, которые утверждают, что Tesla оптимизировала свои нейронные сети специально для маршрутов, которыми ездит генеральный директор Илон Маск и влиятельные лица Tesla, которые создают контент о FSD.

Издание пишет, что изображения и видеоклипы с машины самого Маска тщательно проверяются, а данные известных водителей, таких как ютуберы, получают "VIP-обслуживание" при выявлении и решении проблем с программным обеспечением для полного самостоятельного вождения. В результате автопилот Tesla и программное обеспечение FSD могут лучше ориентироваться в маршрутах, которыми ездят Маск и другие известные водители, делая их поездки более плавными и простыми.

Люди, которые просматривают видеозаписи с автомобилей Tesla, чтобы помочь тренировать нейронные сети самоуправляемого вождения, получили задание сосредоточить внимание на двух категориях: "генеральный директор Tesla Илон Маск и выбранный набор "VIP" водителей". Несколько этих работников, которых называют анотаторами данных, подтвердили журналистам, что им было поручено специально поработать над маршрутами вокруг Tesla, SpaceX, мест расположения Twitter, а также особняка, который ранее принадлежал Маску.

Сотрудники Tesla утверждали, что это, несомненно, приведет к тому, что Маск получит лучший опыт работы с Tesla FSD, чем среднестатистический водитель Tesla.

Казалось, что мы намеренно делали его машину лучше, чтобы Автопилот выглядел иначе, чем он есть на самом деле. Это было нечестно,

– сказал бывший сотрудник Tesla.

Смотрите также 5 автомобилей, которые оказались наиболее ненужными покупателям в 2024 году

Это уже не впервые

Стоит отметить, что ранее в сети также появлялись разоблачения о том, что Tesla отправляет внутренние тестовые автомобили на маршруты, по которым ездят популярные создатели контента, что публикуют видео с бета-версии FSD, чтобы лучше их изучать и в дальнейшем вносить изменения в систему. А теперь выяснилось, что им также предоставляли приоритет анотаторы данных.

Фактически компания создала систему приоритетов для водителей, которые, вероятнее всего, будут делиться своим опытом онлайн. Этих водителей в компании называют "VIP-пользователями", и их данные иногда ставят в VIP-очереди. Это приводит к тому, что они получают лучший опыт, чем среднестатистический водитель Tesla FSD Beta.