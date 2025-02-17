Instagram тестирует скрытую кнопку "дизлайк" для комментариев

Instagram начал тестирование новой функции, которая позволит пользователям выражать свое недовольство комментариями с помощью скрытой кнопки "дизлайк".

Счетчик "дизлайков" не будет отображаться публично, однако эта реакция может повлиять на ранжирование комментариев, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Руководитель платформы Адам Моссери объяснил, что новая кнопка даст возможность пользователям приватно помечать комментарии, которые им не нравятся или кажутся неуместными. При этом автор комментария не узнает, что его публикацию кто-то "дизлайкнул", а общее количество таких отметок не будет доступно для общего просмотра.

Мы тестируем новую кнопку рядом с комментариями на Instagram, чтобы пользователи могли приватно выражать свое недовольство. В будущем мы можем использовать этот показатель для снижения видимости таких комментариев,

– написал Моссери в Threads.

Первая информация о тестировании этой функции появилась в прошлом месяце, но только сейчас компания официально подтвердила ее существование. Пока что эксперимент проводится на ограниченной группе пользователей. В перспективе алгоритм может изменить порядок отображения комментариев, улучшая взаимодействие в соцсети.

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Подобная система голосования уже давно работает на Reddit, где количество положительных или отрицательных реакций влияет на ранжирование комментариев. Однако пока неизвестно, получит ли кнопка "дизлайк" в Instagram такой же уровень влияния. Meta также не сообщает, когда будет принято решение о возможном глобальном запуске этой функции.