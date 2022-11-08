Наконец-то это произошло: Instagram добавляет запланированные публикации для некоторых пользователей

Instagram запускает свой внутренний планировщик публикаций, что позволяет отдельным пользователям планировать размещение контента заранее. Теперь это можно будет делать без использования Meta Creator Studio или посторонних сервисов.

Как сообщает 24 канал, о новой функции Instagram рассказал на странице для создателей. Компании и создатели получат возможность планировать ролики, фотографии и карусели на срок до 75 дней в самом приложении. Instagram тестировал эту функцию за последние несколько недель, предоставляя небольшому проценту пользователей доступ к этому инструменту.

Не пропустите Искусство защищаться: все, что нужно знать о безопасности смартфона

Планирование публикаций в Instagram

Чтобы получить доступ к этой функции, соответствующие пользователи должны будут перейти к "Расширенным настройкам" после создания своего сообщения, но прежде чем поделиться им со своими подписчиками. Оттуда они могут включить опцию "Запланировать это сообщение" и выбрать время и дату, когда они хотят, чтобы оно было опубликовано. Затем они должны вернуться на пост, который они создавали, и нажать "Запланировать".

Instagram запустил планировщик публикаций / Фото Meta

Планируемые посты можно увидеть в разделе "Запланированный контент", к которому можно получить доступ через гамбургер-меню. Процесс, возможно, мог бы быть более простым, но эта функция устраняет необходимость использования отдельного веб-сайта или приложения Creator Studio для более беспрепятственной работы.

А как же обычные пользователи?

Будет ли эта функция когда-либо доступна для обычных пользователей, пока неизвестно. Instagram пока ничего не упоминал о полном развертывании запланированных публикаций.

Интересно, что в том же посте, в котором анонсировался встроенный планировщик, Instagram запустил систему "Достижений". Авторы могут разблокировать их, выполнив определенные действия, такие как сотрудничество с другим автором и создание интерактивных роликов с опросами и викторинами.



"Достижения" теперь доступны для создателей / Фото Meta