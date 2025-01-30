Блогер MrBeast и частные инвесторы готовы купить TikTok за более чем 20 миллиардов долларов

Группа американских инвесторов, среди которых популярный ютубер Джимми Дональдсон (MrBeast), готова предложить за TikTok значительно больше чем 20 миллиардов долларов. Однако владелец платформы, китайская компания ByteDance, пока не дает никакого ответа относительно возможной продажи.

По информации технологического предпринимателя Джесси Тинсли, группа инвесторов нашла деньги для выкупа TikTok, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. В состав группы входят соучредитель Roblox и CEO компании Дэвид Башуцки и соучредитель Anchorage Digital Нейтан Макколи.

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По словам Тинсли, группа готова предложить сумму, превышающую предложение консорциума Project Liberty. Этот консорциум, среди членов которого бывший владелец бейсбольной команды Los Angeles Dodgers Фрэнк МакКорт и инвестор из шоу Shark Tank Кевин О'Лири, оценил TikTok в 20 миллиардов долларов.

Новые инвесторы оценивают платформу в 25 миллиардов, но пока не получили никакого ответа от ByteDance,

– отметил Тинсли.

ByteDance ранее неоднократно заявляла, что TikTok не продается, однако давление со стороны правительства США может повлиять на дальнейшую судьбу платформы. Президент США Дональд Трамп в первый день после возвращения в должность отсрочил на 75 дней действие закона, требующего продажи TikTok под угрозой блокировки в США.

Несколько инвесторов уже выразили заинтересованность в покупке, однако пока неизвестно, будут ли рассматривать китайские власти и ByteDance предложения от американских инвесторов.

Планы MrBeast и инвесторов

Инвесторская группа заявила, что может стабилизировать TikTok и гарантировать безопасность данных пользователей в США.

Мы чувствуем уверенность, ведь у нас есть команда со всей необходимой информацией, серверами и технологиями,

– отметили представители группы.

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Решение популярного блогера MrBeast присоединиться к этой группе еще не является окончательным. Его представитель сообщил, что Дональдсон ведет переговоры с несколькими сторонами и планирует поддержать ту, которая будет иметь наибольшие шансы на успех в борьбе за TikTok.