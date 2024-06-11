Вы можете опробовать iOS 18 и iPadOS 18 уже сегодня: вот как это сделать

На недавней конференции WWDC 2024 компания Apple порадовала любителей своей техники анонсом новой версии iOS 18 и iPadOS 18. Операционки получили ряд интересных функций и возможностей, однако официально они будут доступны широкой общественности пользователей только осенью 2024 года. Однако для тех, кто не может ждать, существует способ испытать их уже сейчас.

Вот подробное руководство от Техно 24 о том, как установить iOS 18 и iPadOS 18 на свои устройства уже сегодня, а также несколько причин, почему вам стоит (или не стоит) сделать это.

Детали презентации Apple представила iOS 18 с набором функций, которые вы захотите попробовать

Как установить бета-версию iOS 18 и iPadOS 18

Apple уже сделала доступными сборки iOS 18 и iPadOS 18 для разработчиков, и вам не нужно быть участником программы для разработчиков Apple, чтобы установить их.

Прежде чем продолжить, создайте резервную копию вашего iPhone или iPad, чтобы предотвратить потерю данных, если у вас возникнут проблемы с новым бета-версией программного обеспечения.

Чтобы установить бета-версию iOS 18 или iPadOS 18, выполните следующие шаги:

Откройте приложение "Настройки" на вашем iPhone или iPad. Перейдите к "Основные", прокрутите вниз и коснитесь "Обновление программного обеспечения "*. Выберите "Бета-версии" и нажмите на iOS Developer Beta. Если эта опция не отображается, возможно, вам придется войти на Портал для разработчиков Apple с помощью Apple ID. Вернитесь в меню "Обновление программного обеспечения", где вы должны увидеть доступное бета-обновление iOS 18. Нажмите "Обновить сейчас", чтобы начать процесс установки.

На этом все, после того, как вы дождетесь процесса обновления, ваш iPhone или iPad получит последнюю версию операционной системы. Впрочем, стоит помнить, что она предназначена для разработчиков, может работать не стабильно, не иметь всех заявленных функций, поэтому вам нужно дать ответ на следующий вопрос...

Почему (не)стоит установить iOS 18 или iPadOS 18 Beta

Начнем с преимуществ

iOS 18 и iPadOS 18 содержат множество новых функций, которые могут значительно улучшить работу с вашим устройством:

Настройка главного экрана : Новые возможности для настройки главного экрана, включая оттенки иконок приложений и гибкое размещение программ.

: Новые возможности для настройки главного экрана, включая оттенки иконок приложений и гибкое размещение программ. Расширенные функции конфиденциальности : Возможность скрывать и блокировать отдельные программы, а также специальное приложение "Пароли" для большей безопасности.

: Возможность скрывать и блокировать отдельные программы, а также специальное приложение "Пароли" для большей безопасности. Улучшение качества жизни : Улучшение качества жизни: Обновленный "Центр управления", игровой режим для оптимизации производительности путем уменьшения фоновой активности и функция Tap to Cash для удобных платежей.

Эти функции могут быть особенно привлекательными, если вы стремились больше контроля над внешним видом и функциональностью вашего устройства или если для вас важна конфиденциальность.

А теперь к недостаткам

Несмотря на то, что новые функции являются привлекательными, все же существует несколько веских причин быть осторожным. Возможно, вам лучше дождаться публичной бета версии, которая выйдет позже, или вообще отложить обновление до осени и вот почему:

Проблемы со стабильностью : Бета-версии программного обеспечения по своей сути нестабильны и подвержены ошибкам, которые могут нарушить ваше повседневное использование. Любая функция, на которую вы возлагаете большие надежды, может работать ненадежно, и это нужно четко осознавать.

: Бета-версии программного обеспечения по своей сути нестабильны и подвержены ошибкам, которые могут нарушить ваше повседневное использование. Любая функция, на которую вы возлагаете большие надежды, может работать ненадежно, и это нужно четко осознавать. Совместимость приложений : Некоторые приложения могут работать неправильно или вообще не работать с бета-версией. Они все еще находятся в процессе разработки, поэтому их функционал может меняться.

: Некоторые приложения могут работать неправильно или вообще не работать с бета-версией. Они все еще находятся в процессе разработки, поэтому их функционал может меняться. Многие функции iOS 18 недоступны в первой бета-версии: Например, одна из ключевых фишек новой системы – Apple Intelligence, которая является набором инструментов на основе искусственного интеллекта. Однако те, кто с нетерпением ждали возможности попробовать Apple Intelligence, останутся разочарованы, ведь он не будет доступным в iOS 18 beta 1. Apple понадобится еще больше времени, чтобы запустить свои функции искусственного интеллекта. (Среди прочего в первой бете не будут доступны: Расширенные коммуникационные услуги (RCS), обновленный дизайн "Почты", Safari Highlights, iPhone Mirroring и другие).

По этим причинам рекомендуется не устанавливать бета-версию на основное устройство. Вместо этого подождите на общедоступные бета-сборки, которые Apple обычно выпускает в июле. Эти версии будут стабильнее, чем начальные сборки для разработчиков.

Что делать, если у вас возникли проблемы

Если вы все же решили установить бета-версию и столкнулись с проблемами, вы можете вернуться к стабильной сборке iOS 17. Для этого войдите в режим восстановления на вашем iPhone или iPad, подключите его к компьютеру и с помощью приложения Apple Devices на Windows или Finder на Mac удалите и переустановите iOS 17. (Вот почему важно было сделать резервную копию перед обновлением операционки).

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Если вы все же выбрали вариант обновиться до новой операционной системы iOS 18 несмотря на все предостережения, желаем вам успеха, еще раз напоминаем о создании резервной копии девайса перед обновлением и хороших вам впечатлений!