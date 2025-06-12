Не все новые функции iOS 26 будут работать на старых iPhone: вот список ограничений

Apple официально представила iOS 26 обновление, которое привнесет немало новых возможностей для iPhone. Центральным визуальным нововведением станет редизайн Liquid Glass, который будет доступен на всех устройствах, поддерживающих эту версию ОС.

Однако некоторые функции будут работать только на новых моделях, в частности тех, которые поддерживают Apple Intelligence, рассказывает 24 Канал. Далее рассказываем о функциях, которые не будут поддерживаться на старых моделях iPhone.

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Визуальный интеллект для анализа скриншотов – только для iPhone 15 Pro и более новых

Функция анализа снимков экрана с помощью искусственного интеллекта появится только на iPhone 15 Pro и более новых моделях. В прошлом году Apple представила Visual Intelligence как отдельную функцию камеры для всей линейки iPhone 16, а теперь ее получат и некоторые старшие устройства.

После создания скриншота пользователь сможет быстро получить полезную информацию – например, найти товары, добавить событие в календарь и тому подобное.

Живой перевод в FaceTime, Сообщениях и Звонках – для iPhone 15 Pro и новее

Функция Live Translation появится в трех основных приложениях Apple: Уведомления, FaceTime и Телефон. Она обеспечит мгновенный перевод текста или языка, помогая преодолеть языковой барьер.

В Сообщениях перевод будет отображаться во время набора, в FaceTime – в виде субтитров, а во время голосовых звонков – в формате озвученного перевода.

Трехмерный эффект блокировки экрана – поддерживается на iPhone 12 и новее

К редизайну Liquid Glass добавляется еще один визуальный элемент – 3D-эффект на экране блокировки. Часы адаптируются к композиции фотографии, а при наклоне устройства эффект становится динамичным. Эта функция доступна на моделях начиная с iPhone 12.

Быстрый доступ к ИИ-функциям через Быстрые команды – только для iPhone 15 Pro и новее

Приложение "Быстрые команды" получило поддержку возможностей Apple Intelligence. На поддерживаемых устройствах можно будет автоматизировать запросы на создание изображений, сжатие текстов или общение с речевой моделью.

Apple Intelligence в "Напоминаниях" – только на новых моделях

В iOS 26 приложение "Напоминания" также интегрирует ИИ. Система сможет автоматически предлагать создание задач на основе содержимого сообщений, писем и других источников. Кроме того, искусственный интеллект поможет упорядочивать задачи по категориям внутри самого приложения.

Отслеживание заказов в Apple Wallet – поддерживается iPhone 15 Pro и более новыми

Хоть Apple Wallet технически поддерживал функцию отслеживания заказов ранее, из-за отсутствия поддержки со стороны магазинов она не была распространенной.

В iOS 26 эта функция станет практичной: система сможет автоматически считывать информацию о доставке из входящих писем без участия сторонних служб.

Обновленные Genmoji и Image Playground – только для новых iPhone

В новой системе Genmoji позволяет создавать эмодзи, объединяя две существующие пиктограммы и добавляя описание – от прически до одежды. Image Playground работает вместе с ChatGPT и генерирует изображения в стилях "Аниме", "Масляная живопись", "Печать", "Вектор" и "Акварель". Также доступен универсальный режим "Any Style", где пользователь сам задает описание стиля.

Фоны и опросы в Сообщениях – не везде одинаково

В приложении Messages можно будет выбирать готовые фоны или создавать собственные через Image Playground – но только на iPhone 15 Pro и выше. Опросы будут доступны на всех моделях, однако интеллектуальные подсказки при создании вариантов ответов будут работать только с Apple Intelligence.

Бета-версию операционной системы iOS 26 уже можно установить на свой смартфон, хотя она предназначена исключительно для разработчиков. Если вы хотите испытать – вот инструкция, как установить iOS 26 на свой iPhone.