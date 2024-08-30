Если планируете покупать iPhone: вот почему лучше подождать на iPhone 16

До презентации iPhone 16 осталось меньше, как две тыни, и многие встали перед вопросом, стоит ли покупать iPhone сейчас, или подождать на последней модель. Ожидается, что будущий iPhone 16 принесет значительные обновления, что делает решение о покупке сейчас или позже очень важным. И даже, если вы планируете покупать iPhone 15, мы советуем подождать.

Apple представит линейку iPhone 16 уже 9 сентября. Ожидается, что серия iPhone 16 будет иметь улучшенные возможности камеры, большие экраны и высокую производительность, а также новый набор функций искусственного интеллекта Apple Intelligence. Техно 24 подготовило несколько аргументов, почему стоит подождать до релиза нового iPhone.

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Если вам нужны новые возможности iPhone 16

Если вы энтузиаст и любитель смартфонов от Apple, или же просто хотите иметь устройство с последними функциями и мощным железом на рынке, лучше подождать дату релиза нового iPhone 16.

После выхода iPhone 16 компания Apple, вероятно, прекратит выпуск iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и iPhone 13, оставив линейку следующей:

iPhone 16 Pro Max,

iPhone 16 Pro,

iPhone 16 Plus,

iPhone 16,

iPhone 15 Plus,

iPhone 15,

iPhone 14,

iPhone 14 Plus.

Безусловно новые устройства Apple получат максимум возможностей, последние функции, лучшую камеру и ряд других нововведений, которых не будут иметь старые смартфоны компании. К примеру, Apple Intelligence, который будет доступен исключительно на линейке iPhone 16 и единственной прошлогодней модели и iPhone 15 Pro.

Этот пакет содержит расширенные функции, такие как более мощная Siri, Genmoji, игровые площадки для изображений и интеграция с ChatGPT. Однако другие iPhone 15 не будут поддерживать Apple Intelligence, что делает их менее привлекательными для покупки.

Кроме того, Apple точно приберегла несколько сюрпризов для фанатов, которые станут известными уже на презентации самого устройства.

Если вы хотите купить iPhone 15 дешевле

Если же вы не гонитесь за показателями и максимальной функциональность, а просто нуждаетесь в новом iPhone, поскольку пришло время обновить смартфон, у вас тоже есть причина подождать до релиза iPhone 16.

Дело в том, что ожидается уже привычное падение цен на старые модели после запуска iPhone 16, как это происходит каждый год. Даже если сам iPhone 16 не вызывает у вас интереса, скидка цен на старые модели после запуска сделает их более доступными и вы банально сможете немного сэкономить.

Если вы хочет "ну вот прямо уже"

Если вы не желаете ждать ни релиза новинки, ни ожидаемого снижения цен на старшие модели, или же ваше устройство вышло из строя и вам срочно нужен надежный смартфон – бескомпромиссным вариантом будет покупка iPhone 15 Pro.

В таком случае вы получите такой желанный смартфон и сможете ожидать на то, что он будет работать почти со всеми новыми программными фишками будущего iPhone 16 за исключением нескольких функций, которые могут зависеть от новых технологических особенностей новинки.

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Однако для тех, кто может подождать и никуда не спешит, самым разумным вариантом будет все же подождать релиз iPhone 16. Напомним, что презентация состоится во вторник, 9 сентября, в 20 часов по киевскому времени.