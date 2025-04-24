iPhone 16e захватывает рынок: смартфон превзошел результаты iPhone SE в США

Apple удалось существенно укрепить свои позиции в среднеценовом сегменте: новый бюджетный iPhone 16e, презентованный в начале года, уже занял 7% от всех продаж iPhone в США за неполный первый квартал 2025 года.

Это лучший результат, чем у его предшественника – iPhone SE, который за аналогичный период прошлого года имел более низкую долю, информирует 24 Канал. Такие данные обнародовала аналитическая компания CIRP (Consumer Intelligence Research Partners).

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Всего линейка iPhone 16, которая с выходом модели 16e насчитывает уже пять моделей, охватила 74% всех продаж iPhone в США за первый квартал 2025 года. Для сравнения, прошлогодняя серия iPhone 15 в первом квартале 2024 года имела долю 68%. Значительный вклад в этот рост обеспечил именно iPhone 16e, но положительная динамика прослеживается и у других моделей линейки.

В частности, базовая версия iPhone 16 показала рост до 20% – в прошлом году iPhone 15 имел лишь 14%. В то же время модели премиум-класса iPhone 16 Pro и Pro Max продемонстрировали некоторое снижение – их суммарная доля составила 38% по сравнению с 45% в аналогичных моделях прошлого года. В частности, iPhone 16 Pro снизился с 22% до 17%.

Такие изменения свидетельствуют об эффективности обновленной стратегии Apple: ставка на расширение ассортимента в среднеценовом сегменте принесла результаты. Бюджетная модель iPhone 16e представленная в начале года, привлекла пользователей, которые ранее выбирали предыдущие поколения смартфонов.

Продажи устаревших моделей, которые были выпущены более года назад, снизились до 26% (по сравнению с 32% годом ранее), что связано с прекращением продаж iPhone SE, iPhone 14 и 14 Plus в предыдущем квартале.