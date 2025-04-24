Це кращий результат, ніж у його попередника – iPhone SE, який за аналогічний період торік мав нижчу частку, інформує 24 Канал. Такі дані оприлюднила аналітична компанія CIRP (Consumer Intelligence Research Partners).

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Усього лінійка iPhone 16, яка з виходом моделі 16e налічує вже п’ять моделей, охопила 74% усіх продажів iPhone у США за перший квартал 2025 року. Для порівняння, минулорічна серія iPhone 15 у першому кварталі 2024 року мала частку 68%. Значний внесок у це зростання забезпечив саме iPhone 16e, але позитивна динаміка простежується й у інших моделей лінійки.

Зокрема, базова версія iPhone 16 показала зростання до 20% – торік iPhone 15 мав лише 14%. Водночас моделі преміум-класу iPhone 16 Pro та Pro Max продемонстрували деяке зниження – їхня сумарна частка становила 38% порівняно з 45% у аналогічних моделях минулого року. Зокрема, iPhone 16 Pro знизився з 22% до 17%.

Такі зміни свідчать про ефективність оновленої стратегії Apple: ставка на розширення асортименту в середньоціновому сегменті принесла результати. Бюджетна модель iPhone 16e представлена на початку року, привабила користувачів, які раніше обирали попередні покоління смартфонів.

Продажі застарілих моделей, які були випущені понад рік тому, знизились до 26% (у порівнянні з 32% роком раніше), що пов’язано з припиненням продажів iPhone SE, iPhone 14 та 14 Plus у попередньому кварталі.