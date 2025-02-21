Сколько будет стоить iPhone 16E в Украине и когда ждать новинку

В среду, 19 февраля, Apple представила iPhone 16E – новую модель, которая стала существенным обновлением серии SE. Смартфон получил современный дизайн, мощную камеру и обновленный порт USB-C. Сколько будет стоить iPhone 16E в Украине пока неизвестно.

Некоторые украинские магазины уже открыли предварительный заказ на iPhone 16E, сообщает 24 Канал. На сайтах магазинов, торгующих техникой Aplpe висят заглушки с новыми моделями и сообщениями "Скоро в продаже".

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Некоторые магазины уже ждут новинку / Скриншот 24 Канала

Официальный старт продаж iPhone 16E в 59 странах и регионах запланирован на 28 февраля, а предварительные заказы начнутся 21 февраля. Цена новинки стартует от 599 долларов.

К сожалению, официальная информация о начале продаж iPhone 16E в Украине и перечень магазинов, которые будут предлагать этот смартфон, пока отсутствует. Однако по предварительным данным, цены на iPhone 16E в Украине будут колебаться от 30 999 грн до 47 499 грн, в зависимости от объема встроенной памяти.

Основные особенности iPhone 16E

iPhone 16E значительно отличается от предшественника. Он лишился толстых рамок и физической кнопки "Домой", а также получил дизайн, похожий на iPhone 13 и 14. Главные нововведения:

Дисплей : 6,1-дюймовый OLED-экран

: 6,1-дюймовый OLED-экран Процессор : Apple A16 Bionic, обеспечивающий высокую производительность

: Apple A16 Bionic, обеспечивающий высокую производительность Камера : 48 МП основная камера, поддерживающая съемку в режиме Smart HDR и ночной режим

: 48 МП основная камера, поддерживающая съемку в режиме Smart HDR и ночной режим Фронтальная камера: Фронтальная камера : 12 МП

: 12 МП USB-C наконец-то вместо Lightning

наконец-то вместо Lightning Кнопка действий (Action Button): заменяет традиционный переключатель беззвучного режима

iPhone 16E будет доступен в двух цветах: черном и белом.