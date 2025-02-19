Инсайдеры показали вероятный дизайн iPhone 17 Air

Apple планирует выпустить совершенно новую модель смартфона, которая сейчас известна под названием iPhone 17 Air. Это должно быть устройство в более тонком корпусе и с более простыми характеристиками, но некоторые утечки утверждают, что он может оказаться дороже даже версии Pro. Как бы там ни было, но вот первые серьезные рендеры возможного дизайна iPhone 17 Air.

Утечки дизайна iPhone 17 Air

Мы уже видели, как может выглядеть iPhone 17 Pro, а также знаем некоторые его характеристики. Теперь очередь за iPhone 17 Air, который демонстрирует тот же язык дизайна, но с поправкой на меньшее количество камер, пишет 24 Канал.

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Сначала мы ожидали, что Air станет дополнительной пятой моделью в линейке, но сейчас некоторые инсайдеры склоняются к тому, что он заменит версию Plus, которая в свое время пришла на замену Mini. Обе продавались не очень хорошо, ведь большинство пользователей отдавали предпочтение либо базовому смартфону, либо моделям Pro.

Тонкий корпус, как утверждается, предусматривает много компромиссов, в частности меньшую батарею и только одну заднюю камеру. Это хорошо заметно на новых изображениях, которые появились на днях в интернете.



Возможный дизайн iPhone 17 Air / Фото Ашер Диппс

Свои рендеры также представили авторы YouTube-канала Front Page Tech. Известный инсайдер Джон Проссер, который является его центральным лицом, поделился похожими изображениями Air, которые он смоделировал на основе многих источников и утечек. Проссер заявил, что рендеры, вероятно, изображают окончательный дизайн устройства.



iPhone 17 Air / Фото Джон Проссер



iPhone 17 Air / Фото Джон Проссер



iPhone 17 Air / Фото Джон Проссер

Рендер iPhone 17 Air демонстрирует горизонтальный модуль камеры на задней панели. Объектив расположен в крайнем левом углу горизонтальной линии, а микрофон и светодиодная вспышка – в крайней правой части. Хотя камера только одна, блок модуля занимает всю ширину задней панели, как это делает Google в своих смартфонах Pixel.

По слухам, Air будет иметь 48-мегапиксельный датчик, который мы видели в актуальном сегодня iPhone 16 Pro. Однако он не получит сверхширокоугольный или зум-объектив.

Предыдущие утечки предполагали, что iPhone 17 Air может быть 6,25 миллиметра толщиной, что на 2 миллиметра тоньше, чем iPhone 16 Pro. Тем временем Samsung Galaxy S25 Edge, по слухам, превзойдет Apple и будет еще тоньше – всего 5,84 миллиметра. Edge уже показали на презентации, но ничего не раскрыли о его характеристиках и габаритах.