iPhone 17 показали на первых рендерах, созданных на основе слухов․ Он ужасен
Хотя запуск линейки iPhone 17 ожидается только через 10 месяцев, слухов об этих устройствах уже ходит немало. Мы знаем достаточно много об их характеристиках, а также недавно получили рендеры, которые демонстрируют вероятный дизайн. Это что-то среднее между старыми моделями Google Pixel и тем, что вы никогда не захотите покупать.
Большой и ужасный
Прежде всего, стоит особо подчеркнуть, что опубликованные в сети изображения – это лишь фантазия инсайдеров и техноблогеров, которые пытаются предсказывать, какими будут следующие смартфоны Apple. Сама же компания всегда делает несколько различных прототипов, а затем выбирает из них один. Поэтому эта версия, даже если существует, может быть лишь одним из вариантов, который будет отвергнут во время тестирования, пишет 24 Канал.
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Одно из изображений показывает нам базовый iPhone 17. Опубликовал его инсайдер, известный под вымышленным именем Majin Bu.
Слухи уже давно гласят, что камеры смартфонов Apple теперь будут располагаться горизонтально. На этих рендерах также видно, что блок камер выделяется с помощью более темного цвета, фактически разделяя корпус на две части. Это весьма напоминает старые смартфоны Google Pixel.
Старые смартфоны Google Pixel / Коллаж 24 Канала
Что касается более дорогих моделей, то iPhone 17 Pro и Pro Max будут отличаться, как всегда, дополнительным датчиком камеры и цветами. Но общая логика дизайна сохраняется: горизонтальное расположение и темный оттенок в зоне камер.
Возможный дизайн iPhone 17 Pro / Фото MacRumors
Пока это выглядит не очень хорошо. Но здесь стоит сделать поправку на то, что эти рендеры создавались не профессиональными дизайнерами Apple, а самими инсайдерами. Поэтому даже если этот будет окончательным решением компании, на официальных изображениях все будет выглядеть лучше.
Характеристики
Что же известно о характеристиках и изменениях, которые компания может внести в аппаратную часть? Вот данные от издания MacRumors об iPhone 17 Pro:
- Прежде всего, Apple отказывается от титановых рамок в пользу алюминия. Титан стал главной фишкой iPhone 15, а также перекочевал и в iPhone 16. Однако слухи утверждают, что компания делает очередное изменение в обеих более дорогих моделях iPhone 17. Ожидает ли то же самое на базовую и модель Plus, пока неизвестно. До того как рамки стали титановыми, они были из нержавеющей стали.
- Задняя часть устройств якобы будет иметь новый дизайн – "частично алюминиевый, частично стеклянный". Это может отражать вышеупомянутое разделение, где камеры имеют более темный оттенок. Предположительно, большая часть корпуса будет покрыта стеклом, а блок с камерами – темным алюминием.
- Процессор A19 Pro. Ожидается, что модели iPhone 17 Pro будут использовать чип Apple следующего поколения A19 Pro, который, как сообщается, будет изготавливаться с помощью нового 3-нанометрового техпроцесса третьего поколения от TSMC. Как всегда, ожидается скромный прирост производительности и улучшение энергоэффективности по сравнению с текущими iPhone.
- Чип Wi-Fi 7, разработан Apple, а не Qualcomm.
- 24-мегапиксельная фронтальная камера. Все четыре модели iPhone 17 якобы будут оснащены обновленной 24-мегапиксельной фронтальной камерой, тогда как все модели iPhone 16 оснащены 12-мегапиксельной фронтальной камерой.
- 48-мегапиксельная задняя телефотокамера. По слухам, обновленная 48-мегапиксельная телефотокамера будет установлена в моделях iPhone 17 Pro, по сравнению с 12-мегапиксельной телефотокамерой в моделях iPhone 16 Pro.
- 12 гигабайт оперативной памяти. Сначала ходили слухи об увеличении объема оперативной памяти до 12 гигабайт исключительно для iPhone 17 Pro Max, но позже также и для iPhone 17 Pro. Это обновление должно помочь улучшить работу Apple Intelligence и многозадачность. Все четыре модели iPhone 16 имеют 8 гигабайт оперативной памяти.
- Уменьшенный динамический островок, но только в iPhone 17 Pro Max. По слухам, это "значительно суженный динамический островок", поскольку Apple перешла на новый дизайн для системы Face ID.