iPhone 17 Pro Max получит самую большую батарею в истории смартфонов Apple

Будущий iPhone 17 Pro Max может стать рекордсменом среди смартфонов Apple благодаря очень емкой батарее. Ожидается самая большая емкость за всю историю iPhone, что обещает пользователям более долгое время работы без подзарядки. Утечка информации появилась от известного инсайдера на платформе Weibo, и эта новость уже вызывает ажиотаж среди фанатов компании.

Рекордная автономность

Флагман, по слухам, получит батарею на 5000 миллиампер-часов. Инсайдер под ником Instant Digital поделился данными об эволюции аккумуляторов в моделях Pro Max. Эта информация вызывает немалый интерес, ведь автономность остается ключевым фактором для многих пользователей и одним из самых больших минусов Apple, пишет 24 Канал.

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Если это правда, то новая батарея в iPhone 17 Pro Max будет на 324 миллиампер-часа больше, чем у предшественника, iPhone 16 Pro Max с его 4676 миллиампер-часами.

Для сравнения, эволюция емкости батарей выглядит так:

iPhone 11 Pro Max: 3969 мАч.

iPhone 12 Pro Max: 3687 мАч.

iPhone 13 Pro Max: 4352 мАч.

iPhone 14 Pro Max: 4323 мАч.

iPhone 15 Pro Max: 4422 мАч.

iPhone 16 Pro Max: 4676 мАч.

iPhone 17 Pro Max: 5000 мАч.

Этот прирост в почти 7% может обеспечить до 35 часов работы на одном заряде, по сравнению с 33 часами у iPhone 16 Pro Max. Но дело не только в емкости. Улучшение энергоэффективности благодаря новому чипу A19 Pro и модему Qualcomm Snapdragon X80 также играют важную роль в продлении автономности. Для пользователей это означает больше времени для работы, игр или просмотра видео без необходимости искать розетку.

Плохой новостью является то, что в этом году компания, похоже, увеличит толщину корпуса – до 8,725 миллиметра против 8,25 миллиметра в iPhone 16 Pro Max.

Ожидается, что Apple представит iPhone 17 Pro Max в сентябре этого года, и если слухи подтвердятся, мы получим один из самых выносливых флагманов на рынке.