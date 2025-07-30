Дизайн подтвержден: неизвестного мужчину увидели на улице с будущим iPhone 17 Pro
- В соцсетях появились фотографии, на которых, предположительно, показан прототип iPhone 17 Pro.
- Они подтверждают слухи о новом дизайне, в частности переносе датчиков в правую сторону корпуса.
В соцсетях появились фотографии, на которых, предположительно, впервые засветился прототип iPhone 17 Pro. Снимки вызвали немало обсуждений среди фанатов Apple и породили новую волну слухов перед официальным релизом устройства осенью.
Что показывают фотографии?
Пользователь с ником Fox Puppy в соцсети X опубликовал фотографии, сделанные на улице в Лос-Анджелесе. На снимках неизвестный мужчина – вероятно, работник Apple – держит в руках два устройства, один из которых явно iPhone предыдущей модели. Второй смартфон защищен черным чехлом, который скрывает почти все особенности дизайна, но расположение отверстий точно совпадает с предыдущими утечками относительно дизайна будущих iPhone 17 Pro, пишет 24 Канал со ссылкой на MacRumors.
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Мы видим серебристые кольца камер слева, а LiDAR-сканер и вспышку – справа. В текущих моделях iPhone все эти элементы сгруппированы в одном месте слева.
По словам автора публикации, таинственного мужчину с предполагаемым iPhone 17 Pro сопровождал охранник, который пытался прикрыть собой всю эту сцену, чтобы она не попала кому-то на глаза. Как можно увидеть, он потерпел неудачу, поскольку все это наоборот привлекло дополнительное внимание.
Фотографии быстро разлетелись сетью, особенно после того, как их прокомментировал известный аналитик Марк Гурман из издания Bloomberg, заявив, что кадры могут быть настоящими.
К сожалению, эта утечка (если это вообще можно назвать утечкой) не раскрывает никаких кардинально новых деталей об iPhone 17 Pro. Большинство данных о смартфоне мы уже знаем по слухам, в частности особенности дизайна и расположение элементов на задней панели.
Предполагаемый дизайн iPhone 17 Pro ранее показали на макетах / Фото Sonny Dickson
Что мы знаем об iPhone 17 Pro?
- iPhone 17 Pro ожидается в сентябре 2025 года с несколькими значительными обновлениями.
- Корпус станет легче и будет лучше отводить тепло благодаря использованию алюминия вместо титана.
- Смартфон будет иметь новый оранжевый цвет.
- iPhone 17 Pro получит три 48-мегапиксельные сенсоры, включая телефото камерой с восьмикратным оптическим зумом (улучшение с 5-кратного в iPhone 16 Pro).
- Смартфон получит процессор A19 Pro, изготовленный по усовершенствованному 3-нанометровому техпроцессу, что обеспечит улучшенную скорость и энергоэффективность.
- Объем оперативной памяти увеличат до 12 гигабайт, что поможет в работе с новыми функциями искусственного интеллекта Apple Intelligence.
- Также улучшена система охлаждения и скоростное соединение Wi-Fi 7.
- Планируется переход на собственные 5G модемы Apple для моделей Pro, новая операционная система iOS 26.
- Есть также слухи о поддержке обратной беспроводной зарядки.