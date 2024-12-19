Передумали: iPhone 17 не будет менять дизайн камер на уродливую горизонтальную линию

Долгое время мы слышали, что будущие iPhone получат горизонтальный блок камер, похожий на Pixel. Мы видели рендеры от разных инсайдеров, которые в один голос публиковали похожие данные. Но все это оставалось предположениями, поскольку компания создает несколько прототипов, чтобы на этапе разработки утвердить или отменить какое-то решение. Судя по новым слухам, эти планы Apple отменила.

Каким будет iPhone 17

Честно говоря, ни один из рендеров, которые появлялись в сети, не выглядел так, будто это устройство, которое могла бы выпустить Apple. Некоторые даже имели вид дешевых китайских смартфонов. Это не было похоже даже на прошлые модели Google Pixel, которые также не слишком поражали дизайном. Неудивительно, что компания отказалась от этих планов, если вообще их рассматривала, сообщает 24 Канал со ссылкой на MacRumors.

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Но все не так плохо, ведь инсайдер Instant Digital сообщает, что какие-то изменения все-таки будут. Сообщается, что как минимум две модели iPhone 17 Pro получат "значительное обновление" дизайна задней панели, но камера все еще будет треугольной, как сегодня. Что конкретно изменят, неясно. Ранее компания лишь немного передвигала датчики, располагая их либо друг над другом, либо в виде наклонной линии. Так что и в этот раз нас может ждать нечто подобное. Но большой горизонтальный модуль, как отмечается, пока не является частью планов компании.

Инсайдеры в один голос заявляют, что дизайн iPhone 17 Pro должен "существенно измениться", однако теперь вообще непонятно, как именно. Треугольная камера остается, стекло на задней панели, как сообщает тот же Instant Digital, также остается, чтобы сохранить возможность беспроводной зарядки. Изображение яблока компания тоже вряд ли удалит. Так какие изменения нас ждут?

Единственное, что пока не опровергли, это то, что задняя панель может быть разделена двумя цветами: внизу более светлый, а сверху, где расположены камеры, темный оттенок.



Возможный дизайн iPhone 17 Pro / Фото MacRumors

Стоит отметить, что Instant Digital имеет неоднозначную репутацию относительно слухов об Apple, ведь он неоднократно ошибался. Однако вместе с тем он предоставил впечатляюще точную информацию о iPhone 14 в 2023 году, матовое заднее стекло iPhone 15 и iPhone 15 Plus, Apple Watch Series 9 и многие другие детали.

Новый дизайн потенциально позволит Apple увеличить продажи в таких регионах, как Китай, где конкуренция высокая, а пользователи имеют большой выбор, что приводит к падению продаж. Дизайн с двойным цветовым покрытием также позволит Apple выделиться из толпы.