От дизайна до цветов: 11 причин с нетерпением ждать выхода iPhone 18 Pro

Смартфоны Apple ежегодно претерпевают эволюционные изменения, однако будущая линейка 2026 года обещает стать чем-то большим, чем просто очередное обновление. Разработчики готовят ряд технологических решений, которые могут стать весомым аргументом при принятии решения о покупке.

Новый подход к графику выпусков

Компания Apple запланировала масштабные изменения в цикле выпуска своих смартфонов. Начиная с линейки iPhone 18, корпорация переходит на двухэтапную модель выпуска новых устройств. Это означает, что в сентябре 2026 года мир увидит флагманские iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и долгожданную складную модель, которую инсайдеры называют iPhone Ultra. Другие новинки, такие как базовый iPhone 18, iPhone Air 2 и бюджетный iPhone 18e, появятся на рынке только весной 2027 года. 24 Канал собрал основные причины, по которым стоит ждать iPhone 18 Pro.

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Бесшовный дизайн и новые материалы

Внешний вид новых "прошек" во многом унаследует черты предыдущего поколения, однако получит важные усовершенствования. Дисплеи останутся прежними – 6,3 дюйма для обычной Pro-версии и 6,9 дюйма для модели Max. Однако инженеры решили отказаться от двухцветного дизайна задней панели, который многим не понравился, в пользу более целостной эстетики. Благодаря обновленному процессу обработки заднего стекла цветовая разница между защитным стеклом Ceramic Shield 2 и алюминиевой рамкой станет почти незаметной.

Рекордная автономность, но больший вес

Для тех, кто ценит длительную работу устройства, iPhone 18 Pro Max готовит настоящий сюрприз. Как мы слышали ранее от Digital Chat Station, смартфон получит аккумулятор емкостью от 5100 до 5200 миллиампер-часов. Это сделает его самым выносливым iPhone в истории. Однако за такую автономность придётся заплатить весом: из-за более ёмкой батареи и более толстого корпуса вес устройства увеличится примерно до 243 граммов.

Миниатюризация Dynamic Island

Хотя полное исчезновение выреза в дисплее под названием Dynamic Island пока остается под вопросом, Apple активно работает над его уменьшением. По данным аналитиков, разработчики тестируют технологию, которая позволит сделать остров на 35 процентов уже – примерно 13,5 миллиметра против нынешних 20,7 миллиметра. Это станет возможным благодаря перемещению компонентов Face ID непосредственно под экран, хотя фронтальная камера по-прежнему будет нуждаться в небольшом отверстии, пишет MacRumors.

Энергоэффективные дисплеи LTPO+

Новые флагманы будут оснащены панелями, изготовленными по технологии LTPO+. Эти экраны, которые будут поставлять Samsung Display и LG Display, будут потреблять значительно меньше энергии, чем нынешние решения. Главная особенность LTPO+ заключается в более точном управлении свечением каждого пикселя OLED, что позволит устройству эффективнее оптимизировать яркость в зависимости от окружающей среды.

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Процессор A20 Pro на базе 2-нанометрового технологического процесса

Сердцем iPhone 18 Pro станет новый чип A20, созданный по самому современному 2-нанометровому технологическому процессу компании TSMC. Новая архитектура обеспечит прирост производительности на 15 процентов и повысит энергоэффективность на 30 процентов.

Кроме того, Apple использует технологию упаковки WMCM, при которой оперативная память интегрирована непосредственно в кристалл процессора. Это существенно ускорит работу искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Собственный 5G-модем от Apple

Компания продолжает стратегию отказа от компонентов Qualcomm. iPhone 18 Pro получит фирменный модем второго поколения под названием C2. Ожидается, что этот чип обеспечит более высокую скорость передачи данных, лучшую энергоэффективность и полноценную поддержку сетей mmWave 5G. Это позволит Apple глубже интегрировать средства связи с другими компонентами системы.

Фотосенсор от Samsung

Впервые в истории iPhone Apple может сменить поставщика датчиков изображения. На смену Sony придет Samsung с новым трехслойным датчиком PD-TR-Logic, сообщил инсайдер Jukanlosreve. Такая конструкция позволяет лучше обрабатывать сигналы, снижает уровень цифрового шума и значительно расширяет динамический диапазон. Это сделает снимки более четкими даже в сложных условиях освещения.

Профессиональная переменная диафрагма

Одним из важнейших нововведений станет камера со сменной диафрагмой. Это позволит физически изменять размер отверстия объектива, как в профессиональных зеркальных камерах. Пользователи смогут вручную регулировать глубину резкости, создавая естественное размытие фона или добиваясь максимальной четкости всего кадра.

Новый объектив со сменной диафрагмой для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max обойдется Apple на 50 процентов дороже, чем камерные модули в нынешних моделях,

– прокомментировал ранее аналитик Мин-Чи Куо.

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Полноценный спутниковый интернет

Вместо ограниченных функций экстренной связи будущие iPhone смогут подключаться к спутниковым сетям 5G для получения полного доступа к интернету, сообщило издание The Information. Это станет возможным благодаря партнерству с Globalstar и использованию сети спутников Amazon. Таким образом, пользователи будут оставаться на связи даже в местах, где полностью отсутствует покрытие наземных вышек.

Упрощенное управление камерой

Apple планирует изменить конструкцию кнопки Camera Control, чтобы снизить затраты на производство и сделать устройство более надежным. В новой версии откажутся от сенсорного слоя, оставив только датчики давления. Это позволит сохранить всю функциональность – распознавание жестов, прикосновений и нажатий – но сделает механизм проще и дешевле в ремонте.

Новая цветовая палитра

Флагманы 2026 года могут остаться без классического черного цвета. Вместо этого компания тестирует темно-красный (Dark Cherry), светло-голубой, темно-серый и серебристый варианты.

Новинки будут работать под управлением iOS 27, главной фишкой которой станет полностью переосмысленная Siri. Благодаря 12 гигабайтам оперативной памяти голосовой помощник сможет понимать контекст того, что происходит на экране, и вести естественный диалог с пользователем.

Несмотря на то, что цена на новые модели может вырасти из-за использования более дорогих компонентов, объем технологических инноваций делает iPhone 18 Pro одним из самых интересных ожидаемых устройств. Разработчики планируют создать устройство, которое удовлетворит потребности самых взыскательных пользователей.