Новая утечка информации об iPhone 18 Pro Max удивила одной деталью, касающейся аккумулятора
Новая утечка раскрыла точную емкость аккумулятора iPhone 18 Pro Max. Если информация подтвердится, будущий флагман Apple установит новый рекорд среди всех выпущенных iPhone и даже превзойдет одного из главных конкурентов.
Очередная утечка информации о будущем iPhone 18 Pro Max раскрыла точную емкость его аккумулятора. По предварительным слухам уже было известно, что Apple готовит самую большую батарею в истории своих смартфонов без складной конструкции, а теперь инсайдеры назвали конкретные цифры. Об этом пишет GSMarena.
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Какую батарею может получить новый флагман Apple?
Согласно информации, модель будет выпускаться в двух вариантах, которые будут отличаться не только поддержкой физической SIM-карты, но и емкостью аккумулятора. Версия, рассчитанная исключительно на использование eSIM, якобы получит аккумулятор емкостью 5425 миллиампер-часов, тогда как модификация с физическим слотом для SIM-карты будет иметь аккумулятор емкостью 5235 миллиампер-часов.
Впрочем, пока что эти данные основаны лишь на утечке, поэтому официального подтверждения от Apple нет.
Если обнародованные характеристики окажутся достоверными, увеличение емкости аккумулятора будет довольно заметным по сравнению с нынешним поколением смартфонов. Для сравнения: iPhone 17 Pro Max с физической SIM-картой, по предварительным данным, оснащен аккумулятором емкостью 4823 миллиампер-часов, тогда как версия только с eSIM получила аккумулятор емкостью 5088 миллиампер-часов.
Таким образом, новый iPhone 18 Pro Max может предложить:
- прирост на 412 миллиампер-часов для модели с физической SIM-картой;
- прирост на 337 миллиампер-часов для версии, использующей только eSIM.
Такое увеличение емкости может положительно сказаться на автономности устройства, хотя реальное время работы зависит не только от батареи, но и от энергоэффективности процессора, дисплея и программной оптимизации iOS.
Превзойдет ли Apple конкурентов?
Смартфоны Apple традиционно не отличались рекордной емкостью аккумуляторов, ведь компания делала ставку на оптимизацию программного обеспечения и собственных процессоров. Однако новая утечка свидетельствует о том, что на этот раз Apple может изменить подход.
Если версия iPhone 18 Pro Max с eSIM действительно получит аккумулятор емкостью 5425 миллиампер-часов, это будет больше, чем у флагманского Samsung Galaxy S26 Ultra, который оснащен батареей емкостью 5000 миллиампер-часов.
В то же время сама емкость аккумулятора не является единственным показателем автономности. На фактическое время работы смартфона влияют архитектура процессора, эффективность дисплея, алгоритмы управления питанием и особенности операционной системы. Пока что все приведенные характеристики остаются на уровне неофициальной информации. Окончательные параметры iPhone 18 Pro Max станут известны только после официальной презентации смартфона.