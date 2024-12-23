Пользователи iPhone жалуются на Telegram: приложение очень быстро разряжает батарею смартфона

Владельцы iPhone выражают разочарование из-за значительного разряда аккумулятора и перегрева после последнего обновления мобильного приложения Telegram, версии 11.5.2. Жалобы заполонили App Store, пользователи указывают на проблемы, связанные с повышенной фоновой активностью и проблемами с производительностью.

Проблемы, о которых сообщается, касаются различных моделей iPhone, работающих под управлением различных версий iOS 18, сообщает 24 Канал.

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По словам пользователей, Telegram, похоже, потребляет больше ресурсов в фоновом режиме, при этом часто происходит перегрев во время просмотра аудио- и видеоконтента.

Кроме того, за выходные на странице Telegram в App Store появилось более 30 жалоб на обновление.

Сейчас официального исправления этой проблемы не предоставлено. Единственное доступное решение – принудительно закрыть приложение Telegram через меню многозадачности. Пользователи ожидают ответа от разработчиков по оптимизации работы программы и решения проблемы перегрева.

Проблемы с iPhone 15 Pro и iOS 18.2

Это не первый случай, когда пользователи iPhone сообщают о проблемах с перегревом. Владельцы iPhone 15 Pro и 15 Pro Max под управлением iOS 18.2 ранее отмечали подобные проблемы при использовании генеративных функций искусственного интеллекта Apple, таких как Genmoji и Image Playground.

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В отличие от них, пользователи iPhone 16 не жаловались ни на какие проблемы с этими функциями ИИ. Эксперты предполагают, что перегрев может быть связан с решением Apple обрабатывать задачи ИИ локально на устройстве для повышения конфиденциальности данных пользователей.