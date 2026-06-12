Дело об убитых учёных: полиция раскрыла последние слова ядерщика перед его исчезновением

В Нью-Мексико разворачивается драматическая детективная история, связывающая воедино серию загадочных исчезновений специалистов, имевших доступ к государственным тайнам. Последние обнародованные подробности о судьбе Стивена Гарсии проливают свет на обстоятельства, предшествовавшие его таинственному исчезновению в пустыне.

Что случилось со Стивеном Гарсией?

Полиция Альбукерке обнародовала новые подробности по делу 49-летнего Стивена Гарсии, который бесследно исчез 28 августа 2025 года. Как стало известно из полицейских отчетов, трагедия произошла накануне его дня рождения после болезненного разговора с женой Валери. Женщина сообщила мужу о своем намерении расторгнуть брак и отказалась работать над восстановлением отношений, что вызвало у Стивена острую эмоциональную реакцию. Об этом пишет издание Daily Mail, со ссылкой на полученные документы правоохранительных органов.

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Валери сказала, что Стивен был расстроен и сказал ей: «Что ж, если я не могу иметь тебя, я уйду куда-нибудь еще»,

– прокомментировали ситуацию в управлении полиции Альбукерке.

Эти слова стали последними, которые слышали от Гарсии. Камеры видеонаблюдения, установленные в доме супругов, зафиксировали, как работник ядерного объекта взял пистолет и бутылку воды, после чего ушел из дома пешком.

Валери уточнила, что муж фактически похитил оружие, поскольку револьвер был зарегистрирован на ее имя. С тех пор никаких известий о местонахождении мужа не поступало.

Сокровищница секретов под угрозой

Стивен Гарсия не был обычным гражданином. Он работал государственным подрядчиком на важном объекте в Альбукерке, который играет ключевую роль в национальной обороне США. На предприятии Гарсия официально занимал должность охранника имущества, но при этом имел высокий уровень допуска к секретной информации и доступ ко всему объекту, что намекает на вероятно иной фактический характер его должности, чем просто охранник.

По словам анонимного источника, Гарсия контролировал активы стоимостью в десятки, а возможно, и сотни миллионов долларов. Часть этого оборудования засекречена, что делает его исчезновение не только личной трагедией, но и потенциальной угрозой национальной безопасности.

В день исчезновения Гарсия оставил дома все, что могло бы помочь его отследить: автомобиль, ключи, кошелек и оба мобильных телефона. Такой «цифровой детокс» перед исчезновением выглядит особенно подозрительно на фоне других подобных случаев.

Повторяющийся почерк,: от генералов до секретарей

Обстоятельства исчезновения Гарсии почти идентичны трем другим случаям,, произошедшим в Нью-Мексико в течение последнего года. Все пропавшие имели отношение к ядерным исследованиям или владели секретной информацией.

Например, при схожих обстоятельствах исчез 68-летний генерал ВВС в отставке Уильям Нил Маккасланд. Он вышел из дома в Альбукерке без телефона, электронных устройств и даже очков, имея при себе только револьвер.

Еще двое людей, связанных с Лос-Аламосской национальной лабораторией (LANL), исчезли за несколько месяцев до Гарсии. 79-летний Энтони Чавес, который работал в лаборатории до 2017 года, ушел из дома в мае 2025 года. 53-летняя Мелисса Касиас, административная помощница LANL, исчезла в июне того же года.

Мелисса оставила дома телефоны, ключи и документы. Ее тело нашли через месяц в национальном лесу Карсон. Рядом с ней лежал пистолет, который, по словам дочери погибшей, ей не принадлежал. Хотя официальную причину смерти до сих пор не обнародовали, бывшие агенты ФБР предполагают версию самоубийства.

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Позиция властей: между случайностью и шпионажем

Белый дом поручил ФБР расследовать эти случаи по всей стране. Однако на официальном уровне звучат противоречивые заявления. Президент Трамп в апреле отметил, что многие дела, которые Конгресс считает частью крупной иностранной разведывательной операции, вероятно, являются просто совпадениями или личными трагедиями, вызванными болезнями или личными проблемами. Однако эксперты по безопасности не спешат с такими выводами.

Я думаю, что здесь достаточно закономерностей, даже если это небольшая группа людей, чтобы это требовало расследования со стороны ФБР, которое является ведущим агентством в сфере контршпионажа и контрразведки,

– заявил бывший заместитель директора ФБР Крис Свекер.

Он добавил, что искал бы именно такой след, пока факты не укажут на другое направление, поскольку пропавшие и умершие владели секретами, которые точно хотели бы получить такие страны, как Китай или Иран, или, по крайней мере, перекрыть доступ США к определенным знаниям.

На данный момент официального отчета от правоохранительных органов нет,, а семьи пропавших продолжают ждать ответов. Жена Стивена Гарсии утверждает, что у ее мужа никогда не было проблем с психическим здоровьем, он не употреблял наркотики или алкоголь и никогда раньше не исчезал, что только добавляет загадочности этому делу.