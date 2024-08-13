Виноват геймпад: против операторов подводной лодки "Титан" подали иск на 50 миллионов долларов

Против компании OceanGate и имущества ее покойного генерального директора подан иск о причинении смерти в результате противоправных действий. В иске говорится, что фактором, который вызвал катастрофу подводной лодки "Титан", было использование дешевого игрового контроллера.

Начался судебный процесс против OceanGate, компании оператора подводной лодки "Титан", потерпевшей трагическую катастрофу 18 июня 2023 года в результате имплозии (взрыв направлен внутрь).

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Родственники французского глубоководного исследователя Поля-Анри Луи Эмиля Наржоле первыми подали иск, требуя возмещения убытков в размере 50 миллионов долларов.

При чем здесь геймпад?

Наржоле, ветеран подводных исследований с 37 погружениями к обломкам Титаника, был среди пяти жертв, включая генерального директора OceanGate Стоктона Раша.

В иске отмечается использование игрового контроллера Logitech F710 стоимостью 30 долларов для навигации подводной лодки, утверждая, что такой недорогой и неподходящий элемент оборудования стал важным фактором инцидента.

Контроллер, который работает через Bluetooth, а не через проводное соединение, стал печально известным после аварии подводной лодки, что вызвало широкую критику и поставило под сомнение протоколы безопасности, которых придерживалась компания OceanGate.

Ключевые моменты судебного иска

Для навигации "Титан" полагался исключительно на игровой контроллер Logitech F710, и этот выбор был назван в иске критической ошибкой. Отмечается, что Раш (глава компании, который погиб в аварии) выбрал этот контроллер вместо того, чтобы инвестировать в индивидуальную навигационную систему.

Конструкция подводного аппарата с использованием углеродного волокна вместо более традиционного и долговечного титана называется еще одним серьезным недостатком. Склонность углеродного волокна к растрескиванию при многократном сжатии была известным риском.

Конструкция "Титана" предусматривала только одну физическую кнопку для включения, а все остальные функции контролировались с помощью сенсорного интерфейса. В иске утверждается, что такая зависимость от электронных систем, уязвимых к потере питания и сигнала, была опасной.

Компания OceanGate уже использовала игровые контроллеры. В частности, на предыдущем подводном аппарате компании, Cyclops I, использовался беспроводной контроллер Sony DualShock 3.

Иск не связывает имплозию с одной причиной, а скорее с сочетанием многочисленных ошибок в проектировании и строительстве. В нем утверждается, что катастрофа стала результатом "цепочки отказов", связанных с неправильно спроектированными или сконструированными деталями или системами.

В жалобе описываются действия ответчиков как "неосторожные, небрежные, грубо небрежные и безрассудные", и содержится требование привлечь их к ответственности за трагическую гибель людей.

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После катастрофы "Титана" OceanGate пыталась исчезнуть из соцсетей и перенаправляла посетителей своего сайта на страницу с объявлением о приостановлении всех разведывательных и коммерческих операций.