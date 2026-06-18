Забудьте о ChatGPT: 5 небанальных ИИ-инструментов, которые помогут студентам

Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью академической жизни: сегодня почти каждый студент использует его для обучения. Однако возможности технологий не ограничиваются лишь чат-ботами. Существуют узкоспециализированные сервисы, способные автоматизировать рутинные задачи и повысить продуктивность.

Искусственный интеллект уже стал частью обучения

По данным опроса среди поколения зумеров, 98% студентов регулярно используют ИИ для обучения: от подготовки конспектов до поиска источников и разъяснения сложных тем. Но когда речь заходит об ИИ-инструментах, обычно упоминают только чат-ботов вроде ChatGPT или Gemini. 24 Канал вместе с Lenovo разбирался, какие ещё сервисы могут быть полезны в обучении, а также как их сочетать между собой.

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На самом деле экосистема гораздо шире. Сегодня существуют десятки узкоспециализированных сервисов, которые решают конкретные учебные задачи: автоматизируют конспектирование, помогают читать научные статьи, бороться с прокрастинацией или работать с иностранными источниками.

Исследование компании Lenovo показывает, что для 94% современных студентов планшеты уже стали предметом повседневной необходимости в учебе. Это означает, что всё давно перешло в цифровой формат, поэтому разнообразные сервисы являются буквально первой необходимостью.

Преимущество этой подборки — у всех сервисов есть облачные сайты или мобильные приложения. Они не требуют сверхмощного оборудования и отлично работают прямо на экране планшета, делая обучение полностью мобильным.

OneNote + Microsoft Journal: конспекты, рукописные заметки и стенограммы лекций

У многих студентов обучение до сих пор выглядит как хаос из PDF-файлов, фотографий доски и заметок в разных приложениях. Сочетание OneNote и Microsoft Journal помогает это систематизировать.

Microsoft Journal создавался как инструмент для рукописных заметок на планшетах и ноутбуках со стилусом. Сервис распознает зачеркивания, рукописный текст, формулы и схемы.

OneNote, тем временем, хорошо работает в качестве центрального хранилища учебных материалов. Особенно полезна функция записи лекций с автоматической транскрипцией. В Windows 11 это можно совместить с Live Captions: студент записывает аудио лекции, а система по предварительной команде параллельно преобразует речь в текст. Для использования Transcribe в OneNote может потребоваться подписка на Microsoft 365.

В результате вместо хаотичных заметок пользователь получает структурированный цифровой конспект, к которому легко вернуться даже через несколько месяцев.

Важно помнить, что распознанные данные всё-таки потребуют проверки и корректировки.

SciSpace или Consensus: когда нужно быстро разобраться в научной статье

Одна из проблем обучения — работа с академическими источниками. Особенно если речь идет об англоязычных исследованиях со сложными графиками, статистикой или математическими моделями. Именно здесь пригодятся SciSpace и Consensus — оба сервиса доступны в версии freemium.

SciSpace позволяет загрузить PDF-файл научной статьи и буквально "общаться" с текстом. Можно выделить непонятный абзац, формулу или график — и ИИ объяснит его простыми словами. Это особенно помогает студентам технических, медицинских или экономических специальностей, где академические тексты часто перегружены терминологией.

Consensus работает немного иначе: это поисковик по научным исследованиям с ИИ-анализом результатов. Например, можно задать вопрос вроде "Эффективно ли интервальное обучение?" или "Влияет ли недосып на память?" — и сервис будет собирать ответы на основе научных публикаций, а не случайных статей из новостных изданий или форумов.

Важно: Consensus лучше всего отвечает на вопросы, ответы на которые можно свести к формату "да/нет". Для открытых вопросов типа "Как именно недосыпание влияет на память?" результаты будут менее точными.

Такие инструменты не заменяют критическое мышление или полноценное чтение источников, но значительно сокращают время на первичный поиск.

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Focus Bear: борьба с прокрастинацией и цифровыми отвлекающими факторами

Проблема современного обучения часто заключается не в отсутствии информации, а в невозможности сосредоточиться. Особенно когда браузер с лекцией открыт рядом с YouTube, TikTok или мессенджерами.

Focus Bear — один из сервисов, который помогает выработать более дисциплинированный режим работы. Изначально его разрабатывали для людей с СДВГ, но инструмент быстро стал популярным и среди более широкой аудитории.

Сервис блокирует отвлекающие сайты и приложения, помогает выстраивать учебные рутины и запускает фокус-сессии. Также он может напоминать о коротких перерывах для отдыха глаз или разминки во время длительной работы.

В сочетании с режимом Focus Session в Windows это позволяет создать отдельный "сеанс обучения", где меньше цифрового шума и больше концентрации.

Napkin.ai: преобразование сложного текста в понятные схемы

Еще одна типичная проблема студентов — необходимость объяснять сложные идеи простыми словами. Особенно во время презентаций, защиты проектов или подготовки к выступлениям.

Napkin.ai работает именно для этого. Пользователь вставляет текст — например, сухое объяснение темы из учебника или собственный конспект, — а ИИ автоматически генерирует визуализацию: схему, диаграмму, инфографику или структуру для слайда.

Это полезно не только для презентаций. Визуализация помогает лучше понять материал и увидеть связи между понятиями. А еще — быстрее повторять большие объемы информации перед экзаменами.

Сервис может быть полезен для дисциплин, где нужно структурировать идеи и представлять их визуально, ведь он оптимизирован для бизнес-коммуникации.

Важно: точность значительно выше при работе со структурированным текстом, а вот с абстрактными или нишевыми темами Napkin.ai может ошибиться.

Language Reactor: изучение языков через реальный контент

Классические языковые приложения часто не успевают за реальным темпом современного контента. Вместо этого студенты всё чаще учатся через YouTube, Netflix, лекции или подкасты.

Language Reactor превращает этот контент в интерактивный учебный инструмент. Сервис работает как расширение для браузера и добавляет двойные субтитры: на языке оригинала и с переводом.

Пользователь может нажать на любое слово, чтобы сразу увидеть перевод, произношение или примеры использования. Также есть функция автоматической паузы после фраз — это помогает лучше воспринимать речь на слух. Отдельный плюс — возможность сохранять новые слова и выражения в собственный словарь и работать с ними позже.

Для студентов, которые регулярно работают с англоязычными лекциями, научными видео или профессиональным контентом, это может стать более практичной альтернативой пассивному зазубриванию слов.

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ИИ — это целая экосистема

ChatGPT и другие универсальные чат-боты остаются хорошими помощниками для генерации текстов, объяснения тем или быстрого поиска. Но современный ИИ давно вышел за пределы "одного чата для всего". Сегодня наибольшую эффективность дает именно комбинация специализированных инструментов под конкретные задачи: отдельно для конспектирования, работы с научными источниками, фокусировки или изучения языков.

Впрочем, важно помнить: ни один ИИ не гарантирует стопроцентной точности. Любые результаты, выводы или резюме необходимо проверять и сопоставлять с первоисточниками. ИИ способен ускорять и упрощать обучение — но не заменяет критическое мышление.