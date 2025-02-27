Разные команды ученых нашли две планеты, распадающиеся прямо на наших глазах

Космические телескопы наблюдают, как две далёкие планеты разрушаются буквально в прямом эфире. Ученые в восторге от того, что они нашли, поскольку впервые могут непосредственно отследить миры вне Солнечной системы, которые сбросили свои внешние слои в космос. Это позволяет заглянуть во внутренний мир планет, чего мы не можем сделать даже здесь, на Земле.

Планеты, разрушающиеся

Первая экзопланета, что "распадается", является каменистым миром размером с Нептун. Ее назвали K2-22b. Она вращается вокруг своей звезды так близко, что завершает год всего через девять часов. Ученые говорят, что звездное тепло буквально обжигает планету: температура на поверхности достигает более 1826 градусов по Цельсию, чего достаточно не только чтобы расплавить горную породу, но и испарить ее. Недавние наблюдения космического телескопа Джеймса Уэбба показали, что выпаренная горная порода превратилась в вытянутый хвост позади планеты, поэтому она несколько похожа на комету, сообщает 24 Канал со ссылкой на статью Пенсильванского университета и статью Массачусетского технологического института. Обе еще не прошли рецензирование.

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Еще одну экзопланету, распадающийся, вращаясь вокруг другой звезды, обнаружила вторая команда с помощью спутника для исследования транзитных экзопланет (Transiting Exoplanet Survey Satellite), TESS). Этот раскаленный мир, назван BD+054868Ab, является самой близкой к Земле экзопланетой, испаряющийся, обнаруженной до сих пор.

Данные TESS показывают, что BD+054868Ab имеет не один, а два массивных хвоста: передний хвост из больших частиц размером с песок и задний хвост из меньших зерен размером с сажу. Итого хвосты протягиваются на колоссальные 9 миллионов километров и занимают примерно половину орбиты планеты.

Эти планеты буквально извергают свои кишки в космос для нас. Благодаря Джеймсу Уэббу мы имеем возможность изучать их состав и видеть, из чего на самом деле состоят планеты, вращающиеся вокруг других звезд,

– сказал Ник Тусей, аспирант кафедры астрономии и астрофизики Пенсильванского университета.

Выводы были сделаны после того, как TESS и JWST наблюдали за тысячами звезд, ища едва заметные, но периодические провалы света, возникающие, когда планета проходит перед своей звездой и перекрывает собой ее сияние. Эти провалы, известны как транзиты, позволяют увидеть спектральные отпечатки химического состава планет и их атмосфер. Когда свет звезды проходит сквозь атмосферу, оно меняется, а мы можем понять, через какую именно материю оно прошло.

Изучая K2-22b, JWST обнаружил такие газы, как углекислый газ и оксид азота Это необычно, поскольку эти газы обычно связаны с ледяными телами, а не с мантиями теплых земных планет, и они должны давно испариться в космос. Ник Тусей с коллегами предполагают, что K2-22b могла сначала образоваться вдали от своей звезды и мигрировать внутрь под действием гравитационных возмущений, что не должно быть редкостью в этой системе, учитывая, что это двойная звездная система.

Тем временем BD+054868Ab, вероятно, теряет примерно массу нашей Луны каждый миллион лет. По текущим оценкам, астрономы ожидают, что она прекратит свое существование примерно через 1-2 миллиона лет– мгновение по сравнению с типичной продолжительностью жизни планет в менее экстремальных условиях, которые существуют миллиарды лет.

"Скорость, с которой планета испаряется, является абсолютно катастрофической, и нам невероятно посчастливилось быть свидетелями последних часов жизни этой умирающей планеты",– сказал в заявлении Марк Хон, исследователь из Массачусетского технологического института, возглавивший открытие BD+054868Ab.