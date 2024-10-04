Как исправить черный экран смерти на iPhone

Иногда на iPhone может появиться ужасный "черный экран смерти", когда смартфон полностью не реагирует на действия пользователя. Хотя вы все еще можете слышать оповещения или чувствовать вибрацию, экран остается пустым, а устройство непригодным для использования. Хотя причиной может быть физическое повреждение, чаще всего виновником являются системные сбои.

Вот несколько шагов, которые вы можете попробовать сделать, чтобы решить проблему, прежде чем обращаться за профессиональной помощью, советует Техно 24.

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Принудительно перезагрузите iPhone

Первое, что вам стоит попробовать – это принудительная перезагрузка iPhone. Этот метод отличается от обычной перезагрузки и является полезным, когда ваш телефон не реагирует на стандартные команды выключения.

Для принудительной перезагрузки быстро нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости, а затем кнопку уменьшения громкости. Затем нажмите и удерживайте боковую кнопку, пока на экране не появится логотип Apple. Этот процесс может потребовать несколько попыток, поэтому будьте терпеливы, если это не сработает с первого раза.

Восстановите iPhone с помощью устройств Apple или Finder

Если принудительная перезагрузка не решила проблему, следующий вариант – сбросить iPhone до заводских настроек. Это можно сделать с помощью приложения Apple Devices (в Windows) или Finder (в macOS). Однако этот метод приведет к удалению всех данных с вашего устройства, поэтому убедитесь, что у вас есть свежая резервная копия, прежде чем продолжать.

что этот метод сработает, только если ваш iPhone уже был подключен к компьютеру. Если вы пытаетесь подключиться впервые, вы не сможете нажать на подсказку "Доверять" на iPhone, который не отвечает. В таком случае вам придется воспользоваться режимом восстановления или DFU.

Чтобы восстановить iPhone, подключите его к ПК или Mac с помощью USB-кабеля. Откройте программу "Устройства Apple" или Finder и выполните следующие действия:

Выберите свой iPhone под заголовком "Местонахождение" (или пропустите этот шаг в программе "Устройства Apple"). Перейдите на вкладку "Общие" и выберите "Восстановить iPhone". Если будет предложено создать резервную копию настроек, нажмите "Создать резервную копию". Подтвердите действие, выбрав "Восстановить".

Процесс может занять несколько минут, и после его завершения вы сможете восстановить iPhone из предыдущей резервной копии.

Используйте режим восстановления для сброса к заводским настройкам

Если черный экран не исчезает, может помочь войти в режим восстановления. Режим восстановления позволяет сбросить устройство до заводских настроек и переустановить последнюю версию iOS.

Чтобы войти в режим восстановления, подключите iPhone к компьютеру и запустите программу "Устройства Apple" или Finder. Затем следуйте этой последовательности нажатия кнопок:

Нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости. Нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости. Удерживайте боковую кнопку, пока не появится экран режима восстановления.

После перехода в режим восстановления на компьютере появится всплывающее сообщение, которое позволит вам выбрать между обновлением или восстановлением iPhone.

Обратитесь за профессиональной помощью к Apple

Если ни один из вышеперечисленных методов не сработал, "черный экран смерти", скорее всего, вызван аппаратным повреждением. В этом случае вам нужно обратиться в службу поддержки Apple или посетить магазин Apple Store или авторизованный сервисный центр Apple для ремонта.

Имейте в виду, что стандартная гарантия Apple не покрывает ремонт экрана из-за случайных повреждений, если у вас нет программы AppleCare+. Без AppleCare+ за ремонт нужно будет оплатить сервисный сбор.

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Хотя черный экран может быть проблемой, сначала нужно воспользоваться этими программными решениями, чтобы решить проблему. Однако, если основной причиной является повреждение аппаратного обеспечения, лучшим вариантом будет обратиться за квалифицированной помощью к Apple.