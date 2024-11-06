SpaceX проведет испытания по стыковке двух кораблей Starship в космосе и их дозаправки

В начале следующего года SpaceX хочет провести первые испытания по стыковке двух Starship на орбите. Конечной целью станет попытка дозаправки одного корабля другим. Передача топлива во время полета в космосе является решающим шагом в достижении Луны и Марса.

Как это будет

Заместитель руководителя программы NASA Human Landing System Кент Чойнацки во время недавнего интервью сообщил, что сейчас испытания запланированы на март 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Spaceflight Now.

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Два Starship стартуют на низкую околоземную орбиту с интервалом в три-четыре недели.

После этого космические корабли встретятся и состыкуются на орбите.

Один из них передаст топливо другому.

После демонстрации оба корабля отстыкуются друг от друга и сойдут с орбиты.

Как только вы это сделаете, вы действительно откроете возможность перемещения огромного количества полезной нагрузки и грузов за пределы земной сферы,

– говорит Кент Чойнацки.

Проблема дальних полетов заключается в том, что ракеты ограничены в размерах и вместимости своих грузовых отсеков. Для того, чтобы высадиться на условный Марс, нужно горючее для полета к планете и горючее для торможения во время спуска. Чтобы поднять это топливо вместе с кораблем в космос, нужно отдельное топливо для ракеты-носителя. Но чем больше горючего вы везете, тем больше его нужно для выхода всей конструкции на орбиту и маневров. Поэтому возможность дозаправки в космосе открывает гораздо больше возможностей для дальних полетов и доставки грузов в будущие колонии.

По словам Чойнацки, дедлайн для этих испытаний установили на лето, на случай, если текущую дату придется менять по каким-либо причинам. Но точной даты этого дедлайна он не назвал, как и не упомянул, что будет, если SpaceX в них не уложится.