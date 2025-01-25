Они считались легендой: в старом замке нашли тайные ходы, которые рисовал Леонардо да Винчи

Новое исследование обнаружило скрытые ходы под замком Сфорца, особенно в районе, который когда-то занимала внешняя стена. Некоторые из этих проходов могут быть связаны с секретными военными маршрутами, изображенными на рисунках Леонардо да Винчи.

Исторические записи также свидетельствуют, что Людовико иль Моро заказал строительство по меньшей мере одного такого подземного хода, чтобы посещать свою жену Беатриче д'Эсте, которая была похоронена в базилике Санта-Мария-делле-Грацие. Именно этот проход изображен на рисунках Леонардо да Винчи и долгое время был предметом легенд и немалых спекуляций, сообщает 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily.

Смотрите также Археологи нашли в Саккаре гробницу врача египетских фараонов

Детали

Благодаря современным технологиям теперь ученые могут подтвердить существование этих тоннелей. В исследовании использовались георадары (GDR) и лазерные сканеры для создания точной карты подземной поверхности и подземных сооружений замка. Эти инструменты позволили выявить подземные полости и проходы на глубине менее метра под поверхностью.

Целью является создание цифрового двойника замка Сфорца, цифровой модели, которая не только показывает современный вид замка, но и позволяет исследовать прошлое, выявляя древние сооружения, которые больше не видно,

– сказал Франко Гуццетти, профессор геоматики Миланского политехнического университета.

Кроме предоставления исторической справки, собранные данные могут быть интегрированы с дополненной реальностью для разработки проектов с иммерсивным опытом, которые сочетают историю и инновации.

Франческа Биоло из Политехнического института, также отметила: "Технология GDR дополнила нашу 3D-модель, предоставив данные о хорошо известных, но недоступных пространствах, открыв неизвестные пути и предложив идеи для дальнейших исследований этих тайных ходов".



Георадар и лазерное сканирование помогли обнаружить скрытые ходы под замком / Фото Миланский политехнический университет

Исследователи не говорят, побывали ли они уже в этих проходах, собираются ли вообще туда попасть, будут ли какие-то дальнейшие раскопки и исследования.

Замок Сфорца – средневековое укрепление, расположено в Милане. Он был построен в 15 веке Франческо Сфорца, герцогом Милана, на остатках укрепления 14 века. В 16 и 17 веках это место было одной из самых больших цитаделей Европы. В 1891-1905 годах замок претерпел большие изменения по приказу Луки Бельтрами, итальянского архитектора и историка, который занимался реставрационными проектами. Вполне вероятно, что где-то в этот период ходы были замурованы и забыты. Сейчас в замке размещено несколько городских музеев и художественных коллекций.